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Lady Gaga 65 bin kişilik konseri yarıda kesmek zorunda kaldı

Haberler - ntv.com.tr | 19.09.2022 - 07:35 - Son Güncelleme : 19.09.2022 - 07:43

Grammy ve Oscar ödüllü şarkıcı Lady Gaga 65 bin kişilik stadyum konserini yarıda kesmek zorunda kaldığı için gözyaşlarına boğuldu.

Lady Gaga 65 bin kişilik konseri yarıda kesmek zorunda kaldı - 1

Ünlü ABD’li pop yıldızı , Chromatica Ball kapsamında çıktığı Miami konserini yarıda kesmek zorunda kaldı.

Lady Gaga 65 bin kişilik konseri yarıda kesmek zorunda kaldı - 2

Kötü hava koşulları nedeniyle The Hard Rock stadyumunda yapılan konserini 6 şarkı kala bırakmak zorunda kalan Gaga, sosyal medya hesabındaki paylaşımında gözyaşlarına boğuldu.

Lady Gaga 65 bin kişilik konseri yarıda kesmek zorunda kaldı - 3

Hesabında bir video yayınlayan şarkıcı, ağlayarak tüm hayranlarına teşekkür etti. Şarkıcı “Miami’deki konseri gerçekten bitirmeye çalıştık ama yapamadık. Çünkü yağmur dursa bile bulunduğumuz yere çok yakın yıldırımlar düşüyordu” ifadelerini kullandı.

Lady Gaga 65 bin kişilik konseri yarıda kesmek zorunda kaldı - 4

65 binden fazla hayranın bir araya geldiği konserin bir anlığına devam edebileceğini düşünen şarkıcı, “Seyircilerden veya ekibimden birinin başına bir şey gelseydi ne yapardım bilmiyorum” dedi.

Lady Gaga 65 bin kişilik konseri yarıda kesmek zorunda kaldı - 5

Özellikle “Rain on Me” şarkısını sahnede söyleyemediği için üzgün olduğunu belirten Grammy ödüllü yıldız, “Rain on Me’yi sahneleyemediğim için çok özür dilerim. Ama benim için daha değerli olan şey hayat” dedi.

Lady Gaga 65 bin kişilik konseri yarıda kesmek zorunda kaldı - 6

Chromatica, şarkıcının 6. stüdyo albümü olma özelliği taşıyor.

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