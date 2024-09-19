Lady Gaga, erkek olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi

20'li yaşlarının başından beri aslında erkek olduğu ve cinsiyetini gizlediği iddia edilen Lady Gaga, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Hakkında çıkan yalan haberlere karşı duyarsızlaştığını söyleyen Gaga, ''Bu söylentiler beni incitmiyor. Cinsel yönelimi yüzünden zorbalığa uğrayan insanların yaşadıkları yanında benim yaşadığım hiçbir şey. Cinsiyetimle ilgili ne konuşulduğu umrumda değil, 20 yaşımdan beri hakkımda yalan haberler çıkıyor, buna alışkınım. Hayranlarım bunları umursamıyor, ben de umursamıyorum'' dedi.