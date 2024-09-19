Lady Gaga, erkek olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi

Uzun yıllardır erkek olduğu yönündeki iddialara karşı suskunluğunu koruyan Lady Gaga, ''Hakkımda söylenen yalanlara alışkınım'' diyerek, bu tür dedikodulara kulak asmadığını söyledi.

Lady Gaga, erkek olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi - 1

20'li yaşlarının başından beri aslında erkek olduğu ve cinsiyetini gizlediği iddia edilen Lady Gaga, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Hakkında çıkan yalan haberlere karşı duyarsızlaştığını söyleyen Gaga, ''Bu söylentiler beni incitmiyor. Cinsel yönelimi yüzünden zorbalığa uğrayan insanların yaşadıkları yanında benim yaşadığım hiçbir şey. Cinsiyetimle ilgili ne konuşulduğu umrumda değil, 20 yaşımdan beri hakkımda yalan haberler çıkıyor, buna alışkınım. Hayranlarım bunları umursamıyor, ben de umursamıyorum'' dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Lady Gaga, erkek olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi - 2

Lady Gaga, yıllar önce yaptığı açıklamada ''Ben erkek değilim. Sadece kadınlarla cinsellik yaşamayı seviyorum. Ama bu beni biseksüel yapar, erkek değil'' demişti.

Lady Gaga, erkek olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi - 3

Dünya çapında LGBTI haklarını aktif olarak destekleyen sanatçılar arasında yer alan Gaga, kariyerindeki hızlı yükselişini, daha çok eşcinsel hayranlarına borçlu olduğunu söylüyor.

Lady Gaga, erkek olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi - 4

Lady Gaga, Orlando'daki eşcinsel gece kulübü Pulse'a yapılan saldırının kurbanları için Los Angeles'ta düzenlenen bir anma töreninde ölen 49 kişinin isimlerini yüksek sesle okuyup konuşma yapmıştı.

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