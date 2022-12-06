Lady Gaga'nın köpeğini kaçıran kişiye 21 yıl hapis cezası

"PARAYI VE ŞÖHRETİ ÖNEMSEMİYORUM"

‘Popüleritesi ve yaptığı sağlam işlerle’ bu durumdan kısa sürede kurtulmayı başaran şarkıcı, Forbes verilerine göre 2018 yılında 50 milyon kazandı.

Pop yıldızı olarak bir kariyeri hedefi olmasının parayla ilgisi olmadığını sık sık belirten yıldız, “Bir sanatçı olmanın en güzel yanı hayalinizin hep yaşayacağını biliyorsunuz çünkü ben maddi dünyayla çok ilgilenmiyorum. Parayı ve şöhreti önemsemiyorum” ifadelerini kullandı.