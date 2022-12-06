Lady Gaga'nın köpeğini kaçıran kişiye 21 yıl hapis cezası

“Poker Face”, “Rain On Me” ve “Bad Romance” gibi hit parçalarla tanınan dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın köpeklerini kaçıran ve köpeklerini gezdiren görevliye saldıran kişiye 21 yıl hapis cezası verildi.
İki Fransız buldog çinsi köpeği kaçıran ve köpeklerini gezdirmekle görevli olan Ryan Fischer'a saldıran James Howard Jackson (20) Los Angeles’ta görülen duruşmada 21 yıl hapis cezası aldı.
Jackson, 2021 Şubat ayında gerçekleşen hadisede buldogları kaçıran üç kişiden biriydi.
Şarkıcının Koji ve Gustav adındaki köpeklerini gezdiren Fischer, Los Angeles'ta iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve şarkıcının köpekleri çalınmıştı.
Olay sonrası köpeklerinin bulunması için Lady Gaga 500 bin dolar ödül koymuştu. Ancak Gaga’nın fidye ödemesine gerek kalmadan polis, iki Fransız buldog çinsi köpeğin, kendilerine teslim edildiğini söylemişti.
Öte yandan, dünyaca ünlü şarkıcı geçmişte finansal anlamda zor günler yaşadığını paylaşmıştı.
Financial Times’a konuşan ünlü şarkıcı, 2009 ve 2011 yılları arasında çıktığı ikinci dünya turnesi Monster Ball esnasında iflas ettiğini açıkladı. 36 yaşındaki şarkıcı, “Herkesi arayıp ‘Neden herkes param olmadığını söylüyor? Çok saçma. Listelerde ilk sıraya yerleşmiş beş şarkım var’ dedim. Bana 3 milyon dolar borcun var dediler” ifadelerini kullandı.
‘Popüleritesi ve yaptığı sağlam işlerle’ bu durumdan kısa sürede kurtulmayı başaran şarkıcı, Forbes verilerine göre 2018 yılında 50 milyon kazandı.
Pop yıldızı olarak bir kariyeri hedefi olmasının parayla ilgisi olmadığını sık sık belirten yıldız, “Bir sanatçı olmanın en güzel yanı hayalinizin hep yaşayacağını biliyorsunuz çünkü ben maddi dünyayla çok ilgilenmiyorum. Parayı ve şöhreti önemsemiyorum” ifadelerini kullandı.