Lance Reddick’in ölüm nedeni belli oldu

"Fringe","The Wire" ve "John Wick" gibi yapımlarla tanınan Lance Reddick evinde ölü bulunmuştu. ABD'li ünlü oyuncunun ölüm sebebi belli oldu. Raporun ardından Reddick'in ailesi, ölüm belgesindeki bulgulara itiraz etti.

Lance Reddick’in ölüm nedeni belli oldu - 1

"John Wick" serisinde "Charon" karakterine hayat veren ABD'li ünlü aktör Lance Reddick, 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Lance Reddick’in ölüm nedeni belli oldu - 2

ÖLÜM BELGESİ ORTAYA ÇIKTI

Ani ölümüyle hayranlarını yasa boğan ünlü ismin ölüm belgesinde; iskemik kalp hastalığı ve aterosklerotik koroner arter hastalığı nedeniyle öldüğü belirtildi.

Lance Reddick’in ölüm nedeni belli oldu - 3

AİLESİNDEN ÖLÜM SEBEBİNE İTİRAZ

Ancak Lance Reddick'in avukatı, ölüm belgesindeki bulgulara itiraz etti.

Lance Reddick’in ölüm nedeni belli oldu - 4

Reddick'in ailesi adına konuşan avukatı, otopsiden çıkan sonuçların mantıklı gelmediğini çünkü Reddick'in "fiziksel bakımdan tanıdığı en formda kişi" olduğunu söyledi.

Lance Reddick’in ölüm nedeni belli oldu - 5

James Hornstein, Reddick'in evde her gün egzersiz yaptığını ve sıkı bir beslenme düzeni uyguladığını belirterek, iş için uzakta olduğu zamanlarda sözleşme gereklilikleri kapsamında spor salonu olanaklarından yararlanmayı talep ettiğini ekledi.

Lance Reddick’in ölüm nedeni belli oldu - 6

"EŞİ DE ÖLÜM BELGESİNİ DOĞRULAMADI"

Hornstein, "Ölüm belgesinde yer alan bilgiler Reddick'in yaşam tarzıyla tamamen tutarsız. Stephanie Reddick de ölüm belgesi bilgileri doğrulamadı ve aile tarafından bilinen gerçeklerle tutarsız" dedi.

Lance Reddick’in ölüm nedeni belli oldu - 7

LANCE REDDICK KİMDİR?

7 Haziran 1962'de Baltimore, Maryland'de doğan Lance Reddick, Rochester Üniversitesi'nden Müzik Lisans derecesi aldı, 1990'ların başında Yale Drama Okulu'na katıldı ve 1994'te Güzel Sanatlar Yüksek Lisans derecesi aldı.

ABD'li ünlü aktör, "The Wire" dizisindeki Cedric Daniels ve "Fringe" dizisindeki Philip Broyles karakterleriyle tanınmıştı. Reddick, son olarak "John Wick" serisinde "Charon" karakterine hayat vermişti.

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