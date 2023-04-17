Lara-Selahattin Paşalı çiftinden 1. evlilik yıl dönümü paylaşımı

Star TV'nin sevilen dizisi "Ömer"de başrol oynayan Selahattin Paşalı, geçtiğimiz yıl Lara Tümer ile nikah masasına oturmuştu.
Evlendikten kısa bir süre sonra da kızları Pera'yı kucaklarına alan ünlü çiftten Lara Paşalı, 1. evlilik yıl dönümünü kutladı.
Eşi Selahattin Paşalı ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Lara Paşalı, "1 ve daha fazlası. Sana aşığım" ifadelerini kullandı.
Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan ünlü oyuncu ise "Seni seviyorum" yorumunu yaptı.
Öte yandan Selahattin Paşalı, birkaç hafta önce eşinin doğum gününü yayınlandığı karelerle kutlamıştı.
Ünlü isim, paylaşımına "Doğum günün kutlu olsun annecik! Seni seviyoruz" notunu düşerken, Lara Paşalı da eşine "Seni çok seviyorum kocacığım" diye seslenmişti.