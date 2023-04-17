Lara-Selahattin Paşalı çiftinden 1. evlilik yıl dönümü paylaşımı

Selahattin Paşalı ile mutlu bir beraberliği olan Lara Paşalı, evliliklerinin 1. yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

Lara-Selahattin Paşalı çiftinden 1. evlilik yıl dönümü paylaşımı - 1

Star TV'nin sevilen dizisi "Ömer"de başrol oynayan Selahattin Paşalı, geçtiğimiz yıl Lara Tümer ile nikah masasına oturmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Lara-Selahattin Paşalı çiftinden 1. evlilik yıl dönümü paylaşımı - 2

1 YILLIK MUTLU EVLİLİK

Evlendikten kısa bir süre sonra da kızları Pera'yı kucaklarına alan ünlü çiftten Lara Paşalı, 1. evlilik yıl dönümünü kutladı.

Lara-Selahattin Paşalı çiftinden 1. evlilik yıl dönümü paylaşımı - 3

"SANA AŞIĞIM"

Eşi Selahattin Paşalı ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Lara Paşalı, "1 ve daha fazlası. Sana aşığım" ifadelerini kullandı.

Lara-Selahattin Paşalı çiftinden 1. evlilik yıl dönümü paylaşımı - 4

Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan ünlü oyuncu ise "Seni seviyorum" yorumunu yaptı.

Lara-Selahattin Paşalı çiftinden 1. evlilik yıl dönümü paylaşımı - 5

"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN ANNECİK"

Öte yandan Selahattin Paşalı, birkaç hafta önce eşinin doğum gününü yayınlandığı karelerle kutlamıştı.

Lara-Selahattin Paşalı çiftinden 1. evlilik yıl dönümü paylaşımı - 6

Ünlü isim, paylaşımına "Doğum günün kutlu olsun annecik! Seni seviyoruz" notunu düşerken, Lara Paşalı da eşine "Seni çok seviyorum kocacığım" diye seslenmişti.

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