Laz Ziya'nın küçük kızıydı: Kurtlar Vadisi'nin Meral'i son haliyle dikkat çekti

Türk televizyon dizileri arasında, kültürel bir fenomen haline gelen Kurtlar Vadisi, aksiyon sahneleri ve sürükleyici kurgusu ile izleyiciler üzerinde büyük bir etki bıraktı.

Dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Mustafa Şevki Doğan ve Serdar Akar gibi isimler otururken, senaryosunu ise Ahmet Yurdakul, Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener, Mehmet Turgut kaleme aldı.