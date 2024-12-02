Laz Ziya'nın küçük kızıydı: Kurtlar Vadisi'nin Meral'i son haliyle dikkat çekti

İlk bölümü 2003 yılında ekranlara gelen Kurtlar Vadisi dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve gizemli hikayesiyle Türk izleyicisinin gönlüne tat kurmuştu. 4 sezon süren efsane dizinin kadrosunda Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal ve Gürkan Uygun gibi isimler yer alıyordu. Dizide Laz Ziya karakterinin küçük kızı Meral'e hayat veren ünlü oyuncu Müge Ulusoy, son haliyle dikkat çekti.

Laz Ziya'nın küçük kızıydı: Kurtlar Vadisi'nin Meral'i son haliyle dikkat çekti - 1

Türk televizyon dizileri arasında, kültürel bir fenomen haline gelen Kurtlar Vadisi, aksiyon sahneleri ve sürükleyici kurgusu ile izleyiciler üzerinde büyük bir etki bıraktı.

Dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Mustafa Şevki Doğan ve Serdar Akar gibi isimler otururken, senaryosunu ise Ahmet Yurdakul, Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener, Mehmet Turgut kaleme aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Laz Ziya'nın küçük kızıydı: Kurtlar Vadisi'nin Meral'i son haliyle dikkat çekti - 2

İz bırakan dizide Laz Ziya'nın kızı Meral'i canlandıran Müge Ulusoy, daha sonrasında Masum Değiliz ve Yersiz Yurtsuz gibi projelerde rol aldı.

Ekran kariyerini ara vermeden sürdüren Müge Ulusoy, dizi ilk ekrana geldiği yıllarda 30'lu yaşlarının başındaydı. Şimdilerde 52 yaşında olan ünlü oyuncu, son haliyle beğeni topladı.

Laz Ziya'nın küçük kızıydı: Kurtlar Vadisi'nin Meral'i son haliyle dikkat çekti - 3

Sosyal medyada epey aktif olan Müge Ulusoy'un Instagram'da 150 binden fazla takipçisi bulunuyor. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Müge Ulusoy, hayatına dair kareleri sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor. Yıllara meydan okuduğu görülen ünlü oyuncuya, takipçileri tarafından övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Laz Ziya'nın küçük kızıydı: Kurtlar Vadisi'nin Meral'i son haliyle dikkat çekti - 4

Müge Ulusoy, 6 Mart 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Ulusoy, kız kardeşi Mine Alp ile birlikte bir yapım şirketi kurdu.

Laz Ziya'nın küçük kızıydı: Kurtlar Vadisi'nin Meral'i son haliyle dikkat çekti - 5

Pars: Narkoterör dizisiyle de adından söz ettiren Müge Ulusoy, dizide Minel Karacabey karakterine hayat vermişti.

Laz Ziya'nın küçük kızıydı: Kurtlar Vadisi'nin Meral'i son haliyle dikkat çekti - 6
Laz Ziya'nın küçük kızıydı: Kurtlar Vadisi'nin Meral'i son haliyle dikkat çekti - 7
Laz Ziya'nın küçük kızıydı: Kurtlar Vadisi'nin Meral'i son haliyle dikkat çekti - 8
DAHA FAZLA GÖSTER