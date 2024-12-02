Laz Ziya'nın küçük kızıydı: Kurtlar Vadisi'nin Meral'i son haliyle dikkat çekti
İlk bölümü 2003 yılında ekranlara gelen Kurtlar Vadisi dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve gizemli hikayesiyle Türk izleyicisinin gönlüne tat kurmuştu. 4 sezon süren efsane dizinin kadrosunda Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal ve Gürkan Uygun gibi isimler yer alıyordu. Dizide Laz Ziya karakterinin küçük kızı Meral'e hayat veren ünlü oyuncu Müge Ulusoy, son haliyle dikkat çekti.
Türk televizyon dizileri arasında, kültürel bir fenomen haline gelen Kurtlar Vadisi, aksiyon sahneleri ve sürükleyici kurgusu ile izleyiciler üzerinde büyük bir etki bıraktı.
Dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Mustafa Şevki Doğan ve Serdar Akar gibi isimler otururken, senaryosunu ise Ahmet Yurdakul, Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener, Mehmet Turgut kaleme aldı.