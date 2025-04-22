Leoardo DiCaprio'dan Papa Francis paylaşımı

Hollywood'un efsane ismi Leonardo DiCaprio, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’in Pazartesi günü hayatını kaybetmesinin ardından duygusal bir mesaj yayınladı.

Leoardo DiCaprio'dan Papa Francis paylaşımı - 1

50 yaşındaki aktör, Papa ile çekilmiş bazı fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Papa Francis, sadece Katolik Kilisesi için değil, çevre reformu ve aktivizmi açısından da dönüştürücü bir liderdi. 2015 yılında yayımladığı çığır açıcı Laudato Si adlı çevreci bildirisi, onun doğaya olan derin ve sarsılmaz bağlılığının güçlü bir göstergesiydi."

N-LIFE HABERLERİ

Leoardo DiCaprio'dan Papa Francis paylaşımı - 2

DiCaprio, Papa ile dokuz yıl önce tanıştığını ve bu anı her zaman mutlulukla hatırladığını belirtti. 

Before the Flood belgeselinin çekimleri sırasında Papa Francis ile birebir görüşme şansı yakaladığını anlatan DiCaprio, bu anın kendisi için son derece etkileyici olduğunu ifade etti.

Leoardo DiCaprio'dan Papa Francis paylaşımı - 3

Ünlü oyuncu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Papa Francis, çağımızın en olağanüstü ruhani liderlerinden biriydi. Onun mirası, dünya genelindeki çevreciler için ilham kaynağı olmaya devam edecek. Huzur içinde yatsın."

Leonardo DiCaprio'nun Instagram paylaşımına kısa sürede 500 binin üzerinde beğeni geldi.

Leoardo DiCaprio'dan Papa Francis paylaşımı - 4

Çevre duyarlılığıyla ön plana çıkan DiCaprio, 24 yaşındayken Leonardo DiCaprio Vakfı’nı kurmuştu. Vakıf, doğanın korunması ve iklim değişikliğiyle mücadeleye büyük destek sağlıyor.

Leoardo DiCaprio'dan Papa Francis paylaşımı - 5

DiCaprio’nun uzun yıllardır birlikte çalıştığı efsanevi yönetmen Martin Scorsese de Variety'e yaptığı açıklamada Papa Francis’i ''olağanüstü bir insan'' olarak tanımladı.

Leoardo DiCaprio'dan Papa Francis paylaşımı - 6

Scorsese, Papa’nın, cehaleti insanlık için bir bela olarak gördüğünü, bu nedenle öğrenmekten ve başkalarını aydınlatmaktan asla vazgeçmediğini belirtti.

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