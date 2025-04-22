Leoardo DiCaprio'dan Papa Francis paylaşımı

50 yaşındaki aktör, Papa ile çekilmiş bazı fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Papa Francis, sadece Katolik Kilisesi için değil, çevre reformu ve aktivizmi açısından da dönüştürücü bir liderdi. 2015 yılında yayımladığı çığır açıcı Laudato Si adlı çevreci bildirisi, onun doğaya olan derin ve sarsılmaz bağlılığının güçlü bir göstergesiydi."



