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Leonardo Di Caprio ile Maria Beregova birlikteliği

Haberler | 03.09.2022 - 11:17

Manken sevgilisi Camillo Moorone'dan (25) ayrılan Leonardo Di Caprio'nun (47), Ukraynalı model Maria Beregova (22) ile birlikteliğe yelken açtığı iddia edildi.

Leonardo Di Caprio ile Maria Beregova birlikteliği - 1

Hollywood yıldızı Leonardo Di Caprio'nun (47) dört yıllık manken sevgilisi Camillo Moorone'dan (25) ayrılması magazinda dünyasında gündem oldu.


Leonardo Di Caprio ile Maria Beregova birlikteliği - 2

Hatta Di Caprio'nun 2000'den bu yana uzun ilişki yaşadığı 8 kadını da 25 yaşına geldiklerinde ayrıldığı ayrıntısı dünya basınında yer aldı.


Leonardo Di Caprio ile Maria Beregova birlikteliği - 3

Gelişmelerin ardından Di Caprio'nun Ukraynalı model Maria Beregova (22) ile yeni birlikteliğe yelken açtığı öne sürüldü.


Leonardo Di Caprio ile Maria Beregova birlikteliği - 4

Beregova, Instagram'da Leonardo DiCaprio'yu takip ediyor. Fakat DiCaprio Ukraynalı modeli takip etmiyor.


Leonardo Di Caprio ile Maria Beregova birlikteliği - 5

Beregova her ne kadar Ukraynalı olsa da İsviçre'de büyüdü ardından özel bir yatılı okulda öğrenim gördü. Şu anda ise hayatını Londra'da sürdürüyor.

N-LIFE HABERLERİ

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