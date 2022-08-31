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Leonardo DiCaprio ve 4 yıldır birlikte olduğu Camila Morrone ayrıldı

Haberler | 31.08.2022 - 07:55

ABD’li ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio ve Camila Morrone 4 yıllık birlikteliğin ardından ayrılma kararı aldı.

Leonardo DiCaprio ve 4 yıldır birlikte olduğu Camila Morrone ayrıldı - 1

Hollywood’un ünlü isimlerinden Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio ve model-oyuncu sevgilisi Camila Morrone ayrıldı.

Leonardo DiCaprio ve 4 yıldır birlikte olduğu Camila Morrone ayrıldı - 2

4 yıldan uzun bir süredir birlikte olan çiftin bu yaz başında ‘sessizce’ ayrıldığı belirtildi.

Leonardo DiCaprio ve 4 yıldır birlikte olduğu Camila Morrone ayrıldı - 3

DailyMail’in haberine göre 2017’den beri birlikte olan ikilinin arasının kötü olmadığı ve ilişkinin normal bir şekilde sona erdiği belirtildi.

Leonardo DiCaprio ve 4 yıldır birlikte olduğu Camila Morrone ayrıldı - 4

47 yaşındaki aktörün birlikteliklerinin hep kendinden yaşça küçük kadınlarla olması üzerine sosyal medyada pek çok espri yapıldı.

Leonardo DiCaprio ve 4 yıldır birlikte olduğu Camila Morrone ayrıldı - 5

25 YAŞ ÜZERİNDEKİLERLE ÇIKMIYOR

Morrone’nun yaklaşık iki ay önce 25 yaşına girmesiyle, oyuncunun 25 yaş üzeri kadınlarla çıkmadığı üzerine şakalar yapıldı.

Leonardo DiCaprio ve 4 yıldır birlikte olduğu Camila Morrone ayrıldı - 6

DiCaprio, daha önce 23 yaşındaki model Gisele Bünchen ve 25 yaşındaki Bar Refaeli ile yollarını ayırmıştı.

Leonardo DiCaprio ve 4 yıldır birlikte olduğu Camila Morrone ayrıldı - 7

İlişkilerinin ‘ciddi’ olduğu belirtilen çiftin arasında 22 yaş vardı.

Leonardo DiCaprio ve 4 yıldır birlikte olduğu Camila Morrone ayrıldı - 8

25 yaşındaki Morrone verdiği bir röportajda adının yalnızca DiCaprio ile anılmasını eleştirmiş ve “Kiminle birlikte olduğun dışında da bir kimliğin olmalı. Bu algıdan kurtulacağım konusunda kendime güveniyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Leonardo DiCaprio ve 4 yıldır birlikte olduğu Camila Morrone ayrıldı - 9

İlşkilerini her zaman gözlerden uzak yaşayan çift, kırmızı halıda hiç  beraber görüntülenmedi ancak Oscar ve Altın Küre gibi ödül törenlerine beraber katıldı.

N-LIFE HABERLERİ

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