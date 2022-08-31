Leonardo DiCaprio ve 4 yıldır birlikte olduğu Camila Morrone ayrıldı

Haberler | 31.08.2022 - 07:55
Hollywood’un ünlü isimlerinden Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio ve model-oyuncu sevgilisi Camila Morrone ayrıldı.
4 yıldan uzun bir süredir birlikte olan çiftin bu yaz başında ‘sessizce’ ayrıldığı belirtildi.
DailyMail’in haberine göre 2017’den beri birlikte olan ikilinin arasının kötü olmadığı ve ilişkinin normal bir şekilde sona erdiği belirtildi.
47 yaşındaki aktörün birlikteliklerinin hep kendinden yaşça küçük kadınlarla olması üzerine sosyal medyada pek çok espri yapıldı.
Morrone’nun yaklaşık iki ay önce 25 yaşına girmesiyle, oyuncunun 25 yaş üzeri kadınlarla çıkmadığı üzerine şakalar yapıldı.
DiCaprio, daha önce 23 yaşındaki model Gisele Bünchen ve 25 yaşındaki Bar Refaeli ile yollarını ayırmıştı.
İlişkilerinin ‘ciddi’ olduğu belirtilen çiftin arasında 22 yaş vardı.
25 yaşındaki Morrone verdiği bir röportajda adının yalnızca DiCaprio ile anılmasını eleştirmiş ve “Kiminle birlikte olduğun dışında da bir kimliğin olmalı. Bu algıdan kurtulacağım konusunda kendime güveniyorum” ifadelerini kullanmıştı.
İlşkilerini her zaman gözlerden uzak yaşayan çift, kırmızı halıda hiç beraber görüntülenmedi ancak Oscar ve Altın Küre gibi ödül törenlerine beraber katıldı.