Leonardo DiCaprio ve Camila Morrone'un plajda aşk pozları

Haberler - ntv.com.tr | 17.05.2022 - 15:36 - Son Güncelleme : 17.05.2022 - 15:40
Oscar ödüllü yıldız oyuncu Leonardo DiCaprio, sevgilisi Camila Morrone ile Malibu sahilinde yürüyüş yaparken fotoğraflandı.
İkilinin, sahildeki samimi halleri ve aşk dolu halleri de objektiflere yansıdı.
47 yaşındaki DiCaprio'nun, 24 yaşındaki sevgilisi Morrone'u öptüğü sırada ortaya çıkan pozları da öne çıkan karelerdendi.
Morrone sahilde makyajsız ve doğal görünümüyle dikkat çekerken, DiCaprio güneş gözlüğü ve şapkasıyla spor bir görünümdeydi.
Ünlü çiftin sahil stilinde birbiriyle uyumlu renkleri tercih etmesi de dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan, üç yıldır birlikte olan çiftin birlikteliklerini ilan ettikleri günden beri ayrılacakları konuşulmuştu.