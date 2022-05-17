Leonardo DiCaprio ve Camila Morrone'un plajda aşk pozları

Haberler - ntv.com.tr | 17.05.2022 - 15:36 - Son Güncelleme : 17.05.2022 - 15:40

Leonardo DiCaprio’nun sevgilisi Camila Morrone ile Malibu sahilinde yürüyüş yaparken verdiği aşk pozları dikkat çekti. İkilinin objektiflere samimi halleri yansıdı.

Leonardo DiCaprio ve Camila Morrone'un plajda aşk pozları - 1

Oscar ödüllü yıldız oyuncu Leonardo DiCaprio, sevgilisi Camila Morrone ile Malibu sahilinde yürüyüş yaparken fotoğraflandı.

Leonardo DiCaprio ve Camila Morrone'un plajda aşk pozları - 2

İkilinin, sahildeki samimi halleri ve aşk dolu halleri de objektiflere yansıdı.

Leonardo DiCaprio ve Camila Morrone'un plajda aşk pozları - 3

AŞK DOLU POZLAR

47 yaşındaki DiCaprio'nun, 24 yaşındaki sevgilisi Morrone'u öptüğü sırada ortaya çıkan pozları da öne çıkan karelerdendi.

Leonardo DiCaprio ve Camila Morrone'un plajda aşk pozları - 4

Morrone sahilde makyajsız ve doğal görünümüyle dikkat çekerken, DiCaprio güneş gözlüğü ve şapkasıyla spor bir görünümdeydi.

Leonardo DiCaprio ve Camila Morrone'un plajda aşk pozları - 5

Ünlü çiftin sahil stilinde birbiriyle uyumlu renkleri tercih etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Leonardo DiCaprio ve Camila Morrone'un plajda aşk pozları - 6

Öte yandan, üç yıldır birlikte olan çiftin birlikteliklerini ilan ettikleri günden beri ayrılacakları konuşulmuştu.

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