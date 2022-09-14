Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid birlikte görüntülendi

4 YILLIK İLİŞKİ BİTTİ

İlişkilerinin ‘ciddi’ olduğu belirtilen Leonardo DiCaprio ve Camila Morrone arasında 22 yaş vardı. 25 yaşındaki Morrone verdiği bir röportajda adının yalnızca DiCaprio ile anılmasını eleştirmiş ve “Kiminle birlikte olduğun dışında da bir kimliğin olmalı. Bu algıdan kurtulacağım konusunda kendime güveniyorum” ifadelerini kullanmıştı.

İlşkilerini her zaman gözlerden uzak yaşayan çift, kırmızı halıda hiç beraber görüntülenmedi ancak Oscar ve Altın Küre gibi ödül törenlerine beraber katıldı.