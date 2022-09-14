Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid birlikte görüntülendi

Haberler - ntv.com.tr | 14.09.2022 - 10:05 - Son Güncelleme : 14.09.2022 - 11:51
Geçtiğimiz günlerde model Camila Morrone ile 4 yıllık birlikteliğine son veren Leonardo DiCaprio, son dönemin en popüler modellerinden Gigi Hadid ile ilk defa beraber görüntülendi.
Görüşmeye başladıkları iddia edilen çift, New York’ta bir partide samimi bir şekilde konuşurken görüntülendi.
DailyMail’in haberine göre 47 yaşındaki oyuncu ve Hadid’in ‘işleri ağırdan aldığı’ biliniyor.
DiCaprio’nun birlikteliklerinin hep kendinden yaşça küçük kadınlarla olması üzerine sosyal medyada pek çok espri yapılmıştı.
Oyuncunun 2017’den beri birlikte olduğu Camila Morrone yakın zamanda 25 yaşına girmişti. Modelin 25 yaşını geçmesinin ardından gelen ayrılık haberi, oyuncunun 25 yaş üstü kadınlarla çıkmadığı teorisini güçlendirdi.
Ünlü model ise 27 yaşında. Oyuncunun birlikte olduğu tüm kadınlar içinde Hadid, en büyükleri oluyor.
DiCaprio, daha önce Gisele Bünchen 23 yaşındayken Bar Refaeli ise 25 yaşındayken ilişkilerine son vermişti.
İlişkilerinin ‘ciddi’ olduğu belirtilen Leonardo DiCaprio ve Camila Morrone arasında 22 yaş vardı. 25 yaşındaki Morrone verdiği bir röportajda adının yalnızca DiCaprio ile anılmasını eleştirmiş ve “Kiminle birlikte olduğun dışında da bir kimliğin olmalı. Bu algıdan kurtulacağım konusunda kendime güveniyorum” ifadelerini kullanmıştı.
İlşkilerini her zaman gözlerden uzak yaşayan çift, kırmızı halıda hiç beraber görüntülenmedi ancak Oscar ve Altın Küre gibi ödül törenlerine beraber katıldı.