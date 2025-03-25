Leonardo DiCaprio'nun sevgilisi ilk kez konuştu: Titanik filmini sevmeyen var mı?

"SON DERECE SİNİR BOZUCU OLABİLİR"

26 yaşındaki model, "Senden daha büyük bir takipçi kitlesi biriyle ilişki kurduğunuzda birinin 'kız arkadaşı' olursunuz. Ve bu son derece sinir bozucu olabilir. İnsanlar senin hakkında 'onun kız arkadaşı', 'onun eski sevgilisi' diye konuşmaya başlıyor. İnsanların sizi etiketlemesi yüzünden, istediğiniz kişiyi sevemeyecek olmanız hoş değil" açıklamasında bulundu.