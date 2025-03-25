Leonardo DiCaprio'nun sevgilisi ilk kez konuştu: Titanik filmini sevmeyen var mı?
Leonardo DiCaprio ile uzun süredir aşk yaşayan İtalyan model Vittoria Ceretti ilk kez ilişkisi hakkında konuştu. 26 yaşındaki model, ünlü aktörle birlikte olmanın zorluklarından bahsetti.
Son olarak Martin Scorsese imzalı Dolunay Katilleri filmiyle adından söz ettiren Leonardo DiCaprio özel yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor.
Bir dönem Gigi Hadid ile birlikte olduğu iddia edilen 50 yaşındaki oyuncu, İtalyan model Vittoria Ceretti ile aşk yaşıyor.