Leonardo DiCaprio'nun sevgilisi ilk kez konuştu: Titanik filmini sevmeyen var mı?

Leonardo DiCaprio ile uzun süredir aşk yaşayan İtalyan model Vittoria Ceretti ilk kez ilişkisi hakkında konuştu. 26 yaşındaki model, ünlü aktörle birlikte olmanın zorluklarından bahsetti.

Leonardo DiCaprio'nun sevgilisi ilk kez konuştu: Titanik filmini sevmeyen var mı? - 1

Son olarak Martin Scorsese imzalı Dolunay Katilleri filmiyle adından söz ettiren Leonardo DiCaprio özel yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor.

Bir dönem Gigi Hadid ile birlikte olduğu iddia edilen 50 yaşındaki oyuncu, İtalyan model Vittoria Ceretti ile aşk yaşıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Leonardo DiCaprio'nun sevgilisi ilk kez konuştu: Titanik filmini sevmeyen var mı? - 2

2023 yılından beri Oscar'lı oyuncu ile aşk yaşayan model, Vogue dergisine ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Leonardo DiCaprio'nun sevgilisi ilk kez konuştu: Titanik filmini sevmeyen var mı? - 3

"SON DERECE SİNİR BOZUCU OLABİLİR"

26 yaşındaki model, "Senden daha büyük bir takipçi kitlesi biriyle ilişki kurduğunuzda birinin 'kız arkadaşı' olursunuz. Ve bu son derece sinir bozucu olabilir. İnsanlar senin hakkında 'onun kız arkadaşı', 'onun eski sevgilisi' diye konuşmaya başlıyor. İnsanların sizi etiketlemesi yüzünden, istediğiniz kişiyi sevemeyecek olmanız hoş değil" açıklamasında bulundu.

Leonardo DiCaprio'nun sevgilisi ilk kez konuştu: Titanik filmini sevmeyen var mı? - 4

"ENDİŞELENMENİZE GEREK YOK"

"Dünyannın en arzu edilen isimlerinden biri" olarak nitelendirilen aktörle ilişkisinin zorlukları hakkında konuşan model "Eğer birbirinizi seviyorsanız, endişelenmek için bir neden yok. Aşk, sizi korur ve güven verir” ifadelerini kullandı.

Leonardo DiCaprio'nun sevgilisi ilk kez konuştu: Titanik filmini sevmeyen var mı? - 5

Aktörle Milano'da tanıştığını belirten Ceretti, Titanik filmi hakkında da konuştu.

Leonardo DiCaprio'nun sevgilisi ilk kez konuştu: Titanik filmini sevmeyen var mı? - 6

"İKONİK BİR FİLM"

1997 tarihli filmden övgü dolu sözlerle bahseden model "Kim izlemedi ki? Sevmeyen var mı? İkonik bir film" dedi.

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