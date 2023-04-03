Leyla Lydia Tuğutlu ile oğlu Evren'den ilk poz

"HOŞ GELDİN CANIM OĞLUM"

Tuğutlu, hamileliğini "Öyle heyecanlıyım ki. Yeni bir dönem başlıyor bizim için. Güzel bir yolculuk. Yolu yarıladık bile. Hayatımıza hoş geldin canım oğlum" sözleriyle duyurmuştu.