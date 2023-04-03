Leyla Lydia Tuğutlu ile oğlu Evren'den ilk poz

Ceyhun Ergin ile ilk bebeğini kucağına alan Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz aylarda anne olmuştu. Ünlü oyuncu, oğluyla ilk pozunu takipçileriyle paylaştı.

Leyla Lydia Tuğutlu ile oğlu Evren'den ilk poz - 1

Geçtiğimiz yıl Ceyhun Ergin ile Almanya'da gerçekleşen sade bir törenle sessiz sedasız evlenen Leyla Lydia Tuğutlu, 18 Ocak'ta Evren Deniz adını verdiği bebeğini kucağına almıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Leyla Lydia Tuğutlu ile oğlu Evren'den ilk poz - 2

SUDA DOĞUM YAPMIŞTI

Suda doğum yöntemini tercih eden tescilli güzel, tüm vaktini bebeğiyle geçiriyor.

Leyla Lydia Tuğutlu ile oğlu Evren'den ilk poz - 3

"BENİM KÜÇÜK EVRENİM"

Leyla Lydia Tuğutlu, bugün de sosyal medya hesabından oğlu Evren Deniz ile ilk karesini paylaştı.

Leyla Lydia Tuğutlu ile oğlu Evren'den ilk poz - 4

Ünlü oyuncu, paylaştığı kareye "Benim küçük evrenim..." mesajını not düştü. Anne oğulun pozuna kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

Leyla Lydia Tuğutlu ile oğlu Evren'den ilk poz - 5

"HOŞ GELDİN CANIM OĞLUM"

Tuğutlu, hamileliğini "Öyle heyecanlıyım ki. Yeni bir dönem başlıyor bizim için. Güzel bir yolculuk. Yolu yarıladık bile. Hayatımıza hoş geldin canım oğlum" sözleriyle duyurmuştu.

Leyla Lydia Tuğutlu ile oğlu Evren'den ilk poz - 6

BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, "Uyanış: Büyük Selçuklu", "Kiralık Aşk", "Bu Şehir Arkandan Gelecek" ve "Kızım" gibi yapımlarda rol almıştı.

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