Leyla Lydia Tuğutlu ile oğlu Evren'den ilk poz

Geçtiğimiz yıl Ceyhun Ergin ile Almanya'da gerçekleşen sade bir törenle sessiz sedasız evlenen Leyla Lydia Tuğutlu, 18 Ocak'ta Evren Deniz adını verdiği bebeğini kucağına almıştı.
Suda doğum yöntemini tercih eden tescilli güzel, tüm vaktini bebeğiyle geçiriyor.
Leyla Lydia Tuğutlu, bugün de sosyal medya hesabından oğlu Evren Deniz ile ilk karesini paylaştı.
Ünlü oyuncu, paylaştığı kareye "Benim küçük evrenim..." mesajını not düştü. Anne oğulun pozuna kısa sürede binlerce beğeni yağdı.
Tuğutlu, hamileliğini "Öyle heyecanlıyım ki. Yeni bir dönem başlıyor bizim için. Güzel bir yolculuk. Yolu yarıladık bile. Hayatımıza hoş geldin canım oğlum" sözleriyle duyurmuştu.
Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, "Uyanış: Büyük Selçuklu", "Kiralık Aşk", "Bu Şehir Arkandan Gelecek" ve "Kızım" gibi yapımlarda rol almıştı.