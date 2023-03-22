Leyla Tanlar ile Burak Dakak el ele görüntülendi

"MUTLU YILLAR"

Birlikte Anıtkabir’e giden çiftten Burak Dakak, sevgilisiyle verdiği bu pozu, "Mutlu yıllar" notu ve kırmızı kalp emojisi ile paylaşmıştı.



Leyla Tanlar da Dakak ile benzer bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlamıştı.