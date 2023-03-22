Leyla Tanlar ile Burak Dakak el ele görüntülendi

Bir süredir mutlu birliktelikleri devam eden oyuncu çift Burak Dakak ile Leyla Tanlar, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; el ele görüntülenen aşıklar, “Arkadaşlar bir buluşmamız var. Acil yetişmemiz lazım” dedi.
Tanlar ile Dakak, iyi günler dileyerek hızlı adımlarla oradan uzaklaştı.
'Güzel Günler' dizisinde 'Selma' ve 'Mihran' karakterlerine hayat veren Tanlar ile Dakak'ın arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü.
Ünlü çift, birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, aşklarını ilan etmişti.
Birlikte Anıtkabir’e giden çiftten Burak Dakak, sevgilisiyle verdiği bu pozu, "Mutlu yıllar" notu ve kırmızı kalp emojisi ile paylaşmıştı.
Leyla Tanlar da Dakak ile benzer bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlamıştı.