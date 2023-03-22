Leyla Tanlar ile Burak Dakak el ele görüntülendi

'Güzel Günler' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Leyla Tanlar ile Burak Dakak, Nişantaşı’nda el ele görüntülendi.

Leyla Tanlar ile Burak Dakak el ele görüntülendi - 1

Bir süredir mutlu birliktelikleri devam eden oyuncu çift Burak Dakak ile Leyla Tanlar, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

N-LIFE HABERLERİ

Leyla Tanlar ile Burak Dakak el ele görüntülendi - 2

"ACİL YETİŞMEMİZ LAZIM"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; el ele görüntülenen aşıklar, “Arkadaşlar bir buluşmamız var. Acil yetişmemiz lazım” dedi.

Leyla Tanlar ile Burak Dakak el ele görüntülendi - 3

Tanlar ile Dakak, iyi günler dileyerek hızlı adımlarla oradan uzaklaştı.

Leyla Tanlar ile Burak Dakak el ele görüntülendi - 4

'Güzel Günler' dizisinde  'Selma' ve 'Mihran' karakterlerine hayat veren Tanlar ile Dakak'ın arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü.

Leyla Tanlar ile Burak Dakak el ele görüntülendi - 5

AŞKLARINI SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİLER

Ünlü çift, birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, aşklarını ilan etmişti.

Leyla Tanlar ile Burak Dakak el ele görüntülendi - 6

"MUTLU YILLAR"

Birlikte Anıtkabir’e giden çiftten Burak Dakak, sevgilisiyle verdiği bu pozu, "Mutlu yıllar" notu ve kırmızı kalp emojisi ile paylaşmıştı.

Leyla Tanlar da Dakak ile benzer bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

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