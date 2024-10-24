Liam Payne'in ölmeden önce bıraktığı son not ortaya çıktı

Geçen hafta Arjantin’de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden eski One Direction üyesi Liam Payne, ölümüyle hayranlarını yasa boğdu. Ünlü şarkıcının vefatının ardından üzücü detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Payne'in ölmeden önce kız arkadaşına verdiği not ortaya çıktı.

Liam Payne'in ölmeden önce bıraktığı son not ortaya çıktı - 1

One Direction grubunun eski üyesi 31 yaşındaki Liam Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

N-LIFE HABERLERİ

Liam Payne'in ölmeden önce bıraktığı son not ortaya çıktı - 2

İngiliz şarkıcının ölümünden önce birden fazla yasaklı madde kullandığı ortaya çıktı. Payne'in vücudunda ketamin ve metamfetamin gibi maddelerin karışımından oluşan bir kokteyl türüne rastlandı.

Liam Payne'in ölmeden önce bıraktığı son not ortaya çıktı - 3

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Payne'in kız arkadaşı Kate Cassidy, evlilik planları yapmaya başladıklarını ve sevgilisinin kendisine bıraktığı notu açıkladı.

Liam Payne'in ölmeden önce bıraktığı son not ortaya çıktı - 4

"KALBİM PARAMPARÇA OLDU"

Cassidy, paylaşımında "Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Kalbim kelimelerle ifade edemeyeceğim şekilde paramparça oldu. Keşke şu anda bu kadar karanlık gelse de dünya üzerinde yarattığın büyük etkiyi görebilseydin. Herkese; milyonlarca hayranına, ailene, arkadaşlarına ve özellikle bana çok fazla mutluluk ve pozitiflik getirdin. İnanılmaz derecede seviliyorsun" dedi.

Liam Payne'in ölmeden önce bıraktığı son not ortaya çıktı - 5

"HAYATIMIN AŞKISIN"

"Sen benim en iyi arkadaşımsın, (arkadaşımdın diyemiyorum) hayatımın aşkısın ve dokunduğun herkes benim kadar özel hissetti" diyen Kate Cassidy, "Enerjin bulaşıcıydı, girdiğin her odayı aydınlatıyordun. Bunların hiçbiri gerçek gelmiyor ve senin burada olmaman gerçeğini kafama yerleştiremiyorum. Sen yanımda olmadan bu dünyada nasıl yaşayacağımı anlamaya çalışıyorum. Birlikte yeniden çocuk olmalıydık, her zaman en küçük şeylerden neşe duymalıydık" ifadelerini kullandı.

Liam Payne'in ölmeden önce bıraktığı son not ortaya çıktı - 6

"BEN KATE BİR YIL İÇİNDE EVLENECEĞİZ"

“Liam, sen çok nazik ve eğlenceyi seven bir ruha sahiptin. Sanki kendimin en iyi kısmını kaybetmişim gibi geliyor. Kahkahaların ve sevgin olmadan bir gün düşünemiyorum. Hayatıma o kadar çok ışık getirdin ki" diyen Cassidy, Payne'in kendisine bakmamasını söylediği notu sakladığını belirterek o notta yazan ifadeyi şöyle açıkladı:

"Ben ve Kate bir yıl içinde evleneceğiz/nişanlanacağız ve sonsuza kadar birlikte olacağız."

Liam Payne'in ölmeden önce bıraktığı son not ortaya çıktı - 7

Kate Cassidy, "Liam, sonsuza kadar birlikte olacağımızı biliyorum ama planladığımız şekilde değil. Her zaman benimle olacaksın. Koruyucu bir melek kazandım. Seni hayatımın geri kalanında ve sonrasında seveceğim, hayallerimizi ve anılarımızı gittiğim her yerde yanımda taşıyacağım. Sonsuza kadar seninim" sözlerini diye noktaladı.

Liam Payne'in ölmeden önce bıraktığı son not ortaya çıktı - 8

"SEN BENİM HER ŞEYİMSİN"

Kate Cassidy, iki yıllık sevgilisi Liam Payne'in vefatı sonrası yaptığı ilk açıklamada da şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bana gönderilen tüm güzel sözler ve sevgi için teşekkür ederim. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Son birkaç gündür hiçbir şey gerçek gibi gelmiyor. Bana bunu özel olarak idare etmem için gerekli nezaketi ve alanı vermenizi rica ediyor ve dua ediyorum. Liam, meleğim. Sen benim her şeyimsin. Seni koşulsuzca sevdiğimi bilmeni istiyorum. Kalan hayatımda da sevmeye devam edeceğim. Seni seviyorum Liam."

DAHA FAZLA GÖSTER