Liam Payne'in ölmeden önce bıraktığı son not ortaya çıktı
Geçen hafta Arjantin’de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden eski One Direction üyesi Liam Payne, ölümüyle hayranlarını yasa boğdu. Ünlü şarkıcının vefatının ardından üzücü detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Payne'in ölmeden önce kız arkadaşına verdiği not ortaya çıktı.
One Direction grubunun eski üyesi 31 yaşındaki Liam Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti.