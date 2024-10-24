Liam Payne'in ölmeden önce bıraktığı son not ortaya çıktı

"SEN BENİM HER ŞEYİMSİN"

Kate Cassidy, iki yıllık sevgilisi Liam Payne'in vefatı sonrası yaptığı ilk açıklamada da şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bana gönderilen tüm güzel sözler ve sevgi için teşekkür ederim. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Son birkaç gündür hiçbir şey gerçek gibi gelmiyor. Bana bunu özel olarak idare etmem için gerekli nezaketi ve alanı vermenizi rica ediyor ve dua ediyorum. Liam, meleğim. Sen benim her şeyimsin. Seni koşulsuzca sevdiğimi bilmeni istiyorum. Kalan hayatımda da sevmeye devam edeceğim. Seni seviyorum Liam."