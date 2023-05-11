Lily Collins'in alyansı lüks otelden çalındı iddiası: Zorlama izi yok

"Emily in Paris" dizisiyle tanınan Lily Collins, Hollywood’un batısındaki bir otelde geçirdiği spa gününde, yüzüklerini ve elektronik eşyalarını depoya koyduktan sonra kaybolduğunu bildirdi.
TMZ’ye göre, LA ilçe şerif departmanı, zorla içeri girildiğine dair bir iz olmadığını söyledi.
Şüpheli hırsızlık vakası, 10 bin doların üzerinde olarak sınıflandırılırken; olayla ilgili herhangi bir tutuklama gerçekleşmedi.
2019’da “Gilded Rage” setinde tanıştığı yönetmen Charlie McDowell ile Eylül 2020'de nişanlanan Colins, nişan yüzüğünü “tam olarak istediğim şey” olarak tanımlamıştı.
Lily Colins ile Charlie McDowell, daha sonra 2021’de Colorado, Dunton Hot Springs’te evlenmişti.