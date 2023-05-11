Lily Collins'in alyansı lüks otelden çalındı iddiası: Zorlama izi yok

Oyuncu Lily Collins'in türünün tek örneği gül kesim pırlanta yüzüğünün Hollywood'daki lüks bir otelden çalındığı öne sürüldü.

Lily Collins'in alyansı lüks otelden çalındı iddiası: Zorlama izi yok - 1

"Emily in Paris" dizisiyle tanınan  Lily Collins, Hollywood’un batısındaki bir otelde geçirdiği spa gününde, yüzüklerini ve elektronik eşyalarını depoya koyduktan sonra kaybolduğunu bildirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Lily Collins'in alyansı lüks otelden çalındı iddiası: Zorlama izi yok - 2

TMZ’ye göre, LA ilçe şerif departmanı, zorla içeri girildiğine dair bir iz olmadığını söyledi.

Lily Collins'in alyansı lüks otelden çalındı iddiası: Zorlama izi yok - 3

10 BİN DOLARIN ÜZERİNDE KAYIP

Şüpheli hırsızlık vakası, 10 bin doların üzerinde olarak sınıflandırılırken; olayla ilgili herhangi bir tutuklama gerçekleşmedi.

Lily Collins'in alyansı lüks otelden çalındı iddiası: Zorlama izi yok - 4

"TAM OLARAK İSTEDİĞİM ŞEY" OLARAK TANIMLAMIŞTI

2019’da “Gilded Rage” setinde tanıştığı yönetmen Charlie McDowell ile Eylül 2020'de nişanlanan Colins, nişan yüzüğünü “tam olarak istediğim şey” olarak tanımlamıştı.

Lily Collins'in alyansı lüks otelden çalındı iddiası: Zorlama izi yok - 5

2021'DE EVLENDİLER

Lily Colins ile Charlie McDowell, daha sonra 2021’de Colorado, Dunton Hot Springs’te evlenmişti.

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