Los Angeles yangınında oklar Kardashian ailesine çevrildi: Suyu israf ediyorlar!
Los Angeles şehrinde yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Hollywood'un birçok önemli yapısının zarar gördü ve dünyaca ünlü isimlerin evleri küle döndü. Su tasarrufu tedbirlerine uymadığı iddia edilen bazı yıldızlar ise tepkilerin odağı oldu.
ABD'nin Los Angeles şehrindeki yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükselirken, şehrin yönetim kurulundan seçilmiş başkan Donald Trump'a bölgeyi ziyaret etmesi ve destek olması için çağrı yapıldı.
Alevler nedeniyle 10 binden fazla yapı tahrip olurken, çok sayıda insan bölgeden tahliye edildi.