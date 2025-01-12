Los Angeles yangınında oklar Kardashian ailesine çevrildi: Suyu israf ediyorlar!

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

2022'den beri Los Angeels'ta su tasarrufu yapmak için katı tedbirler uygulanıyor ve Los Angeles sakinleri haftada iki kez, her seferinde sekiz dakika olmak üzere bahçelerini sulamakla sınırlandırılıyor.

Özel kapalı bir site olan The Oaks'ta 60 milyon dolarlık bir evde yaşayan Kim Kardashian, o yıl şehir yetkilileri tarafından uygun görülen miktardan çok daha fazla su kullandığı için para cezasına çarptırılmıştı. Sylvester Stallone ve komedyen Kevin Hart gibi diğer ünlüler de para cezasına çarptırıldı.