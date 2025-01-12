Los Angeles yangınında oklar Kardashian ailesine çevrildi: Suyu israf ediyorlar!

Los Angeles şehrinde yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Hollywood'un birçok önemli yapısının zarar gördü ve dünyaca ünlü isimlerin evleri küle döndü. Su tasarrufu tedbirlerine uymadığı iddia edilen bazı yıldızlar ise tepkilerin odağı oldu.

Los Angeles yangınında oklar Kardashian ailesine çevrildi: Suyu israf ediyorlar! - 1

ABD'nin Los Angeles şehrindeki yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükselirken, şehrin yönetim kurulundan seçilmiş başkan Donald Trump'a bölgeyi ziyaret etmesi ve destek olması için çağrı yapıldı.

Alevler nedeniyle 10 binden fazla yapı tahrip olurken, çok sayıda insan bölgeden tahliye edildi.

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Los Angeles yangınında oklar Kardashian ailesine çevrildi: Suyu israf ediyorlar! - 2

Felakette Anthony Hopkins'ten Paris Hilton'a birçok ünlü ismin evi küle döndü. Hollywood'daki evlerini tahliye eden Kardashian ailesi ise tepkilerin odağı oldu.

Daily Mail'in haberine göre, realite şov programıyla ün kazanan Kardashian ailesi, Los Angeles'taki evleri kurtarmak için kullanılabilecek hayati su kaynaklarını israf etmekle suçlanıyor.

Los Angeles yangınında oklar Kardashian ailesine çevrildi: Suyu israf ediyorlar! - 3

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

2022'den beri Los Angeels'ta su tasarrufu yapmak için katı tedbirler uygulanıyor ve Los Angeles sakinleri haftada iki kez, her seferinde sekiz dakika olmak üzere bahçelerini sulamakla sınırlandırılıyor.

Özel kapalı bir site olan The Oaks'ta 60 milyon dolarlık bir evde yaşayan Kim Kardashian, o yıl şehir yetkilileri tarafından uygun görülen miktardan çok daha fazla su kullandığı için para cezasına çarptırılmıştı. Sylvester Stallone ve komedyen Kevin Hart gibi diğer ünlüler de para cezasına çarptırıldı.

Los Angeles yangınında oklar Kardashian ailesine çevrildi: Suyu israf ediyorlar! - 4

Kardashian'ın bir komşusu Daily Mail'e "Herkese tam da bu durum için, yangınla mücadele için su kesintisi yapmaları söylendi. Cezaları karşılayabildikleri için sulamaya devam ettiler" diyerek ünlülerin tedbirlere uymadığını dile getirdi.

Los Angeles yangınında oklar Kardashian ailesine çevrildi: Suyu israf ediyorlar! - 5

ÖZEL İTFAİYECİ TUTUYORLAR

Öte yandan, bölgede yaşayan ünlü isimlerin mülklerini korumak için saati 2 bin dolara özel itfaiyecileri tuttuğu biliniyor.

Hollywood'un seçkinlerine hizmet veren Covered 6'nın sahibi Chris Dunn, "Telefonum durmadan çalıyor. Talep hiç bu kadar yüksek olmamıştı" dedi.

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