Türk oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu, İngiltere’de yayınlanan “Love Island” (Aşk Adası) adlı yarışma programını kazandıktan sonra moda markalarıyla yaptığı anlaşmalar ve sponsorlu iş birlikler ile milyon dolarlar kazanmaya hazırlanıyor. İngiltere’de yayınlanan “Love Island” (Aşk Adası) adlı programı partneri Davide Sanclimenti ile kazanan oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu, 50 bin sterlinlik ödülün sahibi oldu. 4 ay önce yarışma programına dahil olan oyuncu ve partneri, kazandıkları büyük ödülü aralarında paylaşacak. Dailymail’in haberine göre, yarışma zaferi sonrası Cülcüloğlu’na pek çok markadan teklif geldi. Oyuncunun moda markalarından aldığı tekliflerle ve kulüplerde boy göstermesiyle milyonlarca dolar kazanması bekleniyor. Daha önce Türkiye’de “Kuzey Yıldızı” dizisinde rol alan 27 yaşındaki yıldız, “Love Island” yarışmasının bu yılki programında 1 milyon Instagram takipçi sayısını aşan ilk isim oldu. Oyuncunun gelecek aylarda sponsorlu içeriklerle kazancını artırması bekleniyor.