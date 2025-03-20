Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddia edilmişti: Duygu German'dan açıklama
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Torreira'nın sosyal medya fenomeni Duygu German ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. German'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
İKİNCİ KEZ AYRILDILAR
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Lucas Torreira, özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Oyuncu Devrim Özkan ile ilişkilerine geçtiğimiz ağustos ayında ikinci bir şans veren çiftin evlilik yolunda olduğu öne sürülmüştü. Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmemişti. Özkan ile Torreira ilişkilerini noktalamıştı.
Devrim Özkan da katıldığı bir programda ayrılıkla ilgili; "Hayatında ne kadar çok seversen sev, o durumun, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme. O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın" ifadelerini kullanmıştı.