Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddia edilmişti: Duygu German'dan açıklama

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Torreira'nın sosyal medya fenomeni Duygu German ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. German'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddia edilmişti: Duygu German'dan açıklama - 1

İKİNCİ KEZ AYRILDILAR

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Lucas Torreira, özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Oyuncu Devrim Özkan ile ilişkilerine geçtiğimiz ağustos ayında ikinci bir şans veren çiftin evlilik yolunda olduğu öne sürülmüştü. Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmemişti. Özkan ile Torreira ilişkilerini noktalamıştı.

Devrim Özkan da katıldığı bir programda ayrılıkla ilgili; "Hayatında ne kadar çok seversen sev, o durumun, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme. O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın" ifadelerini kullanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddia edilmişti: Duygu German'dan açıklama - 2

Tüm bu yaşananların ardından Lucas Torreira ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Ünlü futbolcunun gönlünü sosyal medya fenomeni Duygu German'a kaptırdığı iddia edildi.

İkilinin birlikte yer aldıkları fotoğraf sosyal medyada gündem olurken; Torreira ve German'ın birbirlerini takip etmeye başlaması da aşk iddialarını kuvvetlendirdi.

Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddia edilmişti: Duygu German'dan açıklama - 3

GERMAN'DAN AÇIKLAMA

Duygu German aşk iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu:

"Lucas Torreira ile beraber bir reklam filmi çektik. İçime sinen bir proje oldu. Torreira çok iyi bir sporcu. Nazik ve kibar bir insan. Ancak aramızda ilişki söz konusu değil. Bundan sonra da bizi yine beraber aynı projelerde görebilirsiniz. Yanlış anlaşılma olmasın diye açıklama yapma gereği duydum. İzmir'den İstanbul'a işimi yapmak için gittim, ekipçe yemek yedik işimi yaptım ve geri İzmir'e döndüm..."

Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddia edilmişti: Duygu German'dan açıklama - 4

Kendisi hakkında olumsuz yorumları eleştiren German "Erkeklere kırgın değilim ama bazı kadınların yaptığı yorumlara kırıldım. Çünkü kadının kadına bunu yapması korkunç. O zaman bir açıklama yapma gereği duymadım çünkü kendimden çok eminim ailem benden çok emin... Siz benim omzuma basarak yükselmeye çalışırken, ben normal hayatıma devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER