Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddia edilmişti: Duygu German'dan açıklama

GERMAN'DAN AÇIKLAMA

Duygu German aşk iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu:



"Lucas Torreira ile beraber bir reklam filmi çektik. İçime sinen bir proje oldu. Torreira çok iyi bir sporcu. Nazik ve kibar bir insan. Ancak aramızda ilişki söz konusu değil. Bundan sonra da bizi yine beraber aynı projelerde görebilirsiniz. Yanlış anlaşılma olmasın diye açıklama yapma gereği duydum. İzmir'den İstanbul'a işimi yapmak için gittim, ekipçe yemek yedik işimi yaptım ve geri İzmir'e döndüm..."



