Lucas Torreira ile Duygu German aşk mı yaşıyor?

İKİNCİ KEZ AYRILDILAR

Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmemişti. Özkan ile Torreira ilişkilerini noktalamıştı.



Devrim Özkan da katıldığı bir programda ayrılıkla ilgili; "Hayatında ne kadar çok seversen sev, o durumun, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme. O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın" ifadelerini kullanmıştı.