Lucas Torreira ile Duygu German aşk mı yaşıyor?
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Kısa bir süre önce oyuncu Devrim Özkan'la ilişkisini noktalayan Torreira'nın sosyal medya fenomeni Duygu German ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Lucas Torreira, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Oyuncu Devrim Özkan ile ilişkilerine geçtiğimiz ağustos ayında ikinci bir şans veren çiftin evlilik yolunda olduğu öne sürülmüştü.
Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmemişti. Özkan ile Torreira ilişkilerini noktalamıştı.