Lucas Torreira ile Duygu German aşk mı yaşıyor?

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Kısa bir süre önce oyuncu Devrim Özkan'la ilişkisini noktalayan Torreira'nın sosyal medya fenomeni Duygu German ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Lucas Torreira ile Duygu German aşk mı yaşıyor? - 1

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Lucas Torreira, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Oyuncu Devrim Özkan ile ilişkilerine geçtiğimiz ağustos ayında ikinci bir şans veren çiftin evlilik yolunda olduğu öne sürülmüştü.

Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmemişti. Özkan ile Torreira ilişkilerini noktalamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Lucas Torreira ile Duygu German aşk mı yaşıyor? - 2

İKİNCİ KEZ AYRILDILAR

Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmemişti. Özkan ile Torreira ilişkilerini noktalamıştı.

Devrim Özkan da katıldığı bir programda ayrılıkla ilgili; "Hayatında ne kadar çok seversen sev, o durumun, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme. O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın" ifadelerini kullanmıştı.

Lucas Torreira ile Duygu German aşk mı yaşıyor? - 3

Tüm bu yaşananların ardından Lucas Torreira ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Ünlü futbolcunun gönlünü sosyal medya fenomeni Duygu German'a kaptırdığı iddia edildi.

Lucas Torreira ile Duygu German aşk mı yaşıyor? - 4

DİKKAT ÇEKEN HAMLE

İkilinin birlikte yer aldıkları fotoğraf sosyal medyada gündem olurken; Torreira ve German'ın birbirlerini takip etmeye başlaması da aşk iddialarını kuvvetlendirdi. Ancak konuyla ilgili her iki taraftan da henüz bir açıklama gelmedi.

Lucas Torreira ile Duygu German aşk mı yaşıyor? - 5

AŞK İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Öte yandan Devrim Özkan’ın da yaklaşık bir ay önce basketbolcu Luka Brajkovic ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ancak Özkan, hakkında çıkan bu haberleri yalanlamıştı.

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