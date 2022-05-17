Machine Gun Kelly 2022 Billboard Müzik Ödülleri için 30 bin dolarlık manikür yaptırdı

Haberler | 17.05.2022 - 07:36 - Son Güncelleme : 17.05.2022 - 07:38

Ünlü oyuncu Megan Fox ile yaşadığı aşkla gündemde olan rap şarkıcısı Machine Gun Kelly, 2022 Billboard Müzik Ödülleri'nde 30 bin dolarlık pırlantalı tırnaklarıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcının 10 saatte hazırlanan tırnakları bir yüzük koleksiyonuna dönüştürülerek bağış amaçlı satılacak.

Machine Gun Kelly 2022 Billboard Müzik Ödülleri için 30 bin dolarlık manikür yaptırdı - 1

Önceki gece Las Vegas'ta düzenlenen 2022 Billboard Müzik Ödülleri'ne oyuncu sevgilisi ile katılan rap şarkıcısı Machine Gun Kelly, tarzını tamamlayan pahalı tırnaklarıyla dikkat çekti.

Machine Gun Kelly 2022 Billboard Müzik Ödülleri için 30 bin dolarlık manikür yaptırdı - 2

36 yaşındaki Fox ile hem kırmızı halıda hem de tören esnasında poz veren 32 yaşındaki şarkıcı, 30 bin dolarlık tırnaklarını ön plana çıkardı.

Machine Gun Kelly 2022 Billboard Müzik Ödülleri için 30 bin dolarlık manikür yaptırdı - 3

880 PIRLANTA YERLEŞTİRİLDİ

Gerçek adı Colson Baker olan şarkıcının ışıltılı görünümü için Nails of LA'in kurucusu Brittney Boyce, Marrow Fine Jewelry'den Jillian Sassone'la birlikte çalıştı. Müzisyenin tırnaklarına toplamda 11,4 karatlık 880 pırlanta yerleştirildi.

Machine Gun Kelly 2022 Billboard Müzik Ödülleri için 30 bin dolarlık manikür yaptırdı - 4

David Koma imzalı elbise giyen Fox ile uyumlu stili dikkat çeken Machine Gun Kelly, Dolce & Gabanna takımını tamamlayan parıltılı tırnaklarıyla Billboard gecesinin en dikkat çeken erkek sanatçılarından biri oldu.

Machine Gun Kelly 2022 Billboard Müzik Ödülleri için 30 bin dolarlık manikür yaptırdı - 5

HAZIRLANMASI 10 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ

Tırnakların yaratıcısı Brittney Boyce, "Söz konusu tırnaklar MGK'nin glam rock tarzını mükemmel bir şekilde yansıtıyor" dedi. 

Page Six'e konuşan manikür uzmanı, tırnakların önceden hazırlandığını ve bunun 10 saatten fazla bir süre aldığını söyledi. Tırnaklar, rap şarkıcısına kırmızı halı seremonisine çıkmadan önce takılmıştı. 

Machine Gun Kelly 2022 Billboard Müzik Ödülleri için 30 bin dolarlık manikür yaptırdı - 6

GELİRİ BAĞIŞLANACAK

Ünlü müzisyenin tırnaklarında kullanılan pırlantalar sadece şov amaçlı değil. Marrow Fine Jewelry'in kurucusu Jillian Sassone'a göre, tırnaklar törenden sonra sınırlı sayıda üretilen yüzük koleksiyonuna dönüştürülecek. Marrow'un internet sitesinde satışa çıkarılacak yüzüklerden elde edilen gelirin tamamı hayır kurumlarına bağışlanacak.

Machine Gun Kelly 2022 Billboard Müzik Ödülleri için 30 bin dolarlık manikür yaptırdı - 7

Manikür uzmanı Boyce, Machine Gun Kelly ve Megan Fox çiftinin "açık ara en sevdiği müşterileri" olduğunu söyledi. 

Birlikte "havalı" görünümler yakaladıklarını belirten Boyse, ikilinin her defasında daha büyük ve dikkat çekici denemeler yaptıklarını belirtti.

Machine Gun Kelly 2022 Billboard Müzik Ödülleri için 30 bin dolarlık manikür yaptırdı - 8

Billboard Müzik Ödülleri'nde En İyi Rock Şarkıcısı ödülüne aday gösterilen Kelly, törende sahne alarak bir şarkı da söyledi.

Machine Gun Kelly 2022 Billboard Müzik Ödülleri için 30 bin dolarlık manikür yaptırdı - 9

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