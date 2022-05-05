Macron'un partisinde iç çamaşırı krizi: Coralie Dubost'tan istifa kararı

Dubost'a yöneltilen suçlamalar arasında binlerce euroluk giyim eşyalarının parlamentoya fatura edilmesi, ofis içindeki bir kısım personelin diğer personel hakkında bilgi toplama amacıyla muhbirlik yapmaya zorlanması ve bir kısım personelin de kişisel kuru temizleme ve ayakkabı tamiri gibi işlerde kullanılması yer alıyor. İddialara göre; Dubost, giyim giderleri, yüksek restoran faturalarını Fransız vergi mükelleflerine ödetti. Ayrıca alışveriş sitelerinde giyim ve aksesuara binceler euro ödedi ve bir iç çamaşırına ise 500 euro'dan fazla kamu parası harcadı.