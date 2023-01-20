Madonna dergi çekimiyle tepkilerin odağında

Sosyal medyada büyük ilgi toplayan çekim bazı kullanıcılardan tepki gördü. Yıldız, Hıristiyanlık ile alay etmekle suçlandı.

Fotoğraf çekimi hakkında yapılan yorumlar arasında "Madonna cehenneme gidecek", "Bu çok saygısızca" ve "Bu solgun beyaz cadı neden Hıristiyanlığı rahat bırakamıyor?" gibi ifadeler yer aldı.