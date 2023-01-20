Madonna dergi çekimiyle tepkilerin odağında

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla uzun süredir dikkatleri üzerine çekmeyi başaran pop müziğin ikonik ismi Madonna, kapak olduğu dergi çekimiyle eleştirilerin odağı oldu.

Madonna dergi çekimiyle tepkilerin odağında - 1

Sınırları zorlamasıyla bilinen popun kraliçesi Madonna, çıkmaya hazırlandığı dünya turnesi öncesi tepki çekti.

Madonna dergi çekimiyle tepkilerin odağında - 2

Kariyerinin 40. yılını kutlamak için "Celebration" adlı dünya turnesini duyuran şarkıcı, Vanity Fair dergisinin kapak yıldızı oldu. Derginin İtalyan, Fransız ve İspanyol versiyonlarının "İkon Sayısı"na konuk olan şarkıcının çekimi, bazı kesimleri rahatsız etti.

Madonna dergi çekimiyle tepkilerin odağında - 3

Moda sektörünün tanınan fotoğrafçıları Luigi ve Iango'ya poz veren Madonna, dergi için Meryem Ana kılığına girdi.

64 yaşındaki şarkıcı, Leonardo Da Vinci'nin Son Akşam Yemeği tablosunu yeniden canlandırdı.

Madonna dergi çekimiyle tepkilerin odağında - 4

Sosyal medyada büyük ilgi toplayan çekim bazı kullanıcılardan tepki gördü. Yıldız, Hıristiyanlık ile alay etmekle suçlandı.

Fotoğraf çekimi hakkında yapılan yorumlar arasında "Madonna cehenneme gidecek", "Bu çok saygısızca" ve "Bu solgun beyaz cadı neden Hıristiyanlığı rahat bırakamıyor?" gibi ifadeler yer aldı.

Madonna dergi çekimiyle tepkilerin odağında - 5

15 Temmuz'da Kanada'da başlayacak olan "Madonna: The Celebration Tour" öncesi, Madonna tüm sosyal medya paylaşımlarını silmişti.

Madonna dergi çekimiyle tepkilerin odağında - 6

Eğlence dünyasındaki birçok ünlü İsim albüm, şarkı veya bir proje öncesi, tüm sosya medya paylaşımlarını silerek beklentiyi artırıyor.

Madonna, 1983 yılında ilk stüdyo albümü “Madonna” ile müzik dünyasına adım atmıştı. Şarkıcı, son olarak 2019 yılında “Madame X” adındaki dünya turnesiyle hayranlarıyla bir araya gelmişti.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER