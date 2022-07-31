Madonna: Kadın düşmanı erkekler filmimi yapmaya çalıştı

"FİLMİN ODAĞI HER ZAMAN MÜZİK OLACAK"

Madonna, hayatını konu alacak film için “Filmin odağı her zaman müzik olacak. Müzik beni hep motive etti ve beni hayatta tuttu. Anlatılmamış birçok ilham verici hikaye var. Bunu benden daha iyi kim anlatabilir? Hayatımının inişli çıkışlı anlarını benim sesimle ve vizyonumla paylaşmak oldukça önemli” ifadelerini kullanmıştı.