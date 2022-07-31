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Madonna: Kadın düşmanı erkekler filmimi yapmaya çalıştı

Haberler - ntv.com.tr | 31.07.2022 - 13:26 - Son Güncelleme : 31.07.2022 - 13:35

Hayatını konu alacak filmde yönetmen koltuğuna oturan Madonna, kendi hakkında film yapmaya çalışan çok fazla "kadın düşmanı" erkek olduğunu belirterek “Benim hikayemi benden başka kimse anlatamaz” dedi.

Madonna: Kadın düşmanı erkekler filmimi yapmaya çalıştı - 1

Pop müziğin ikonik ismi Madonna, hayatını konu alan yeni biyografi filmi için kolları sıvadı. Kendisini canlandırması için Julia Garner’ı seçen pop yıldızı, Variety’e verdiği röportajda neden filminin yönetmen koltuğunda oturduğunu açıkladı.

Madonna: Kadın düşmanı erkekler filmimi yapmaya çalıştı - 2

“Elimde çok uzun bir senaryo var benim için bunu kısaltmak oldukça zor” diyen 63 yaşındaki şarkıcı, bu filmi neden yapmak istediğini açıkladı.

Madonna: Kadın düşmanı erkekler filmimi yapmaya çalıştı - 3

"KADIN DÜŞMANI ERKEKLER FİLMİMİ YAPMAK İSTEDİ"

Ünlü şarkıcı, "Olağanüstü bir hayatım oldu ve olağanüstü bir film yapmam gerek. Herkes benim hakkında film yapmaya çalışıyor. Genelde kadın düşmanı erkekler. Bu yüzden ben de “Benim hikayemi benden başka kimse anlatmayacak dedim” ifadelerini kullandı.

Madonna: Kadın düşmanı erkekler filmimi yapmaya çalıştı - 4

AYLARDIR DÜŞÜNÜLÜYORDU

Yakın zamanda ikonik pop şarkıcıyı canlandıracak ismin ‘Ozark’ ve ‘Inventing Anna’ yapımlarıyla tanınan Amerikalı oyuncu Julia Garner olduğu duyurulmuştu. Variety’nin haberine göre onlarca oyuncunun arasında seçilen Garner’ın bu rol için aylardır düşünüldüğü biliniyor.

Madonna: Kadın düşmanı erkekler filmimi yapmaya çalıştı - 5

Madonna’nın aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturacağı filmin yapımcılığını Universal Pictures, senaristliğini ise Diablo Cody üstlendi.

Madonna: Kadın düşmanı erkekler filmimi yapmaya çalıştı - 6

"FİLMİN ODAĞI HER ZAMAN MÜZİK OLACAK"

Madonna, hayatını konu alacak film için “Filmin odağı her zaman müzik olacak. Müzik beni hep motive etti ve beni hayatta tuttu. Anlatılmamış  birçok ilham verici hikaye var. Bunu benden daha iyi kim anlatabilir? Hayatımının inişli çıkışlı anlarını benim sesimle ve vizyonumla paylaşmak oldukça önemli” ifadelerini kullanmıştı.

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