Madonna kendisinden 35 yaş küçük sevgilisi Ahlamalik Williams ayrıldı

Haberler | 28.04.2022 - 13:52
Madonna, kendisinden 35 yaş küçük sevgilisi dansçısı Ahlamalik Williams'dan ayrıldı.
Madonna, ayrılık ile ilgili şu mesajı yayınladı: “Hayatınızdaki biri sizin için doğru olmadığında… Tanrı, siz güçlenene kadar onları sürekli olarak sizi incitmek için kullanır, ta ki siz onları bırakacak kadar güçlü olduğunuzda”
İkilinin ayrılmalarının nedeni aralarındaki yaş farkından değil, hayatlarının farklı yöne gitmesi sebebiyle olduğu öğrenildi.
The Sun’a konuşan bir kaynak, “Madonna ayrılığın ardından kendini yoğun bir sosyal hayata attı, arkadaşları ve ailesiyle görüşüyor. Yaklaşan biyografisi, müziği ve ailesiyle ilgilenmek için dolu bir programı var. Ahlamalik ile bir süredir işler ters gidiyordu. Aralarında aşk var ama şimdilik ayrılmaya karar verdiler” dedi.
Madonna’nın daha önce Guy Ritchie (2000–2008) ve Sean Penn (1985–1989) olmak üzere iki evlilik yapmıştı.