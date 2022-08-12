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Madonna sahne performansı yüzünden kariyerinin neredeyse mahvolduğunu söyledi

Haberler - ntv.com.tr | 12.08.2022 - 11:07 - Son Güncelleme : 12.08.2022 - 17:40

Pop müziğin ikonik ismi Madonna, geçmişte bir konser esnasında giydiği kıyafet yüzünden kariyerinin mahvolmak üzere olduğunu paylaştı.

Madonna sahne performansı yüzünden kariyerinin neredeyse mahvolduğunu söyledi - 1

Sınırları zorlamasıyla bilinen popun kraliçesi Madonna, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’da bir konserindeki kıyafetinin az kalsın kariyerini bitirdiğini açıkladı.

Madonna sahne performansı yüzünden kariyerinin neredeyse mahvolduğunu söyledi - 2

1984 yılında MTV Video Music Awards’ta sahne alan şarkıcı o gece ikonik parçası “Like A Virgin”ı seslendirdi.

Madonna sahne performansı yüzünden kariyerinin neredeyse mahvolduğunu söyledi - 3

"PERFORMANSIM TARTIŞMA KONUSU OLDU"

63 yaşındaki şarkıcı “Bu şarkıyı neden seçtiler hiç bilmiyorum çünkü çok fazla tartışma yaratan bir şarkı. Ancak o gece tartışma konusu olan şey şarkı değil, performansım oldu” dedi.

Madonna sahne performansı yüzünden kariyerinin neredeyse mahvolduğunu söyledi - 4

Sahnedeyken merdivenlerden indiği sırada ayakkabısının ayağından çıktığını belirten şarkıcı, ayakkabıları almak için yere eğildiğini belirtti. Yere eğildiği sırada elbisesi açılan şarkıcı, arkasının tamamen açıldığını fark etti.

Madonna sahne performansı yüzünden kariyerinin neredeyse mahvolduğunu söyledi - 5

“O günlerde bir kariyerin olmasını istiyorsan bir yerlerini çok göstermemen gerekiyordu” diyen şarkıcı günümüzde bunun tam tersi olduğunu söyledi.

Madonna sahne performansı yüzünden kariyerinin neredeyse mahvolduğunu söyledi - 6

“KARİYERİN BİTTİ”

Şarkısını söyledikten sonra sahneden inen şarkıcı, menajerinin kendisine “Kariyerin bitti” dediğini hatırladığını söyledi.

Madonna sahne performansı yüzünden kariyerinin neredeyse mahvolduğunu söyledi - 7

NEREDEYSE TUTUKLANACAKTI

Madonna daha önce de sahne performanslarıyla gündeme gelmişti. Şarkıcı yakın zamanda 1990 yılında Blonde Ambition turnesi esnasında tutuklanmaktan kıl payı kurtulduğunu paylaşmıştı. Konser esnasında dansının cinsel çağrışım yaptığını iddia eden polisler, şarkıcıyı tutuklamakla tehdit etti.

Madonna sahne performansı yüzünden kariyerinin neredeyse mahvolduğunu söyledi - 8

"SİZE YOLU AÇTIM"

Yıldız, paylaşımında “Vatikan, Roma’daki tüm konserlerimi iptal etti. Sizin için yolu nasıl açtığımı görüyor musunuz?” diyerek kendisinden sonra gelen şarkıcılara ilham olduğunu ifade etti.

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