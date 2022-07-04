Madonna sahne performansı yüzünden neredeyse tutuklanacaktı

Haberler - ntv.com.tr | 04.07.2022 - 11:00 - Son Güncelleme : 04.07.2022 - 11:09
Sınırları zorlamasıyla bilinen popun kraliçesi Madonna, kariyerindeki en çarpıcı anlardan birini sosyal medya hesabından paylaştı.
63 yaşındaki şarkıcı,1990 yılında Blonde Ambition turnesi esnasında tutuklanmaktan kıl payı kurtulduğunu hayranlarıyla paylaştı.
Konser esnasında dansının cinsel çağrışım yaptığını iddia eden polisler, şarkıcıyı tutuklamakla tehdit etti.
“Blonde Ambition turnesinde ‘Live A Virgin’ şarkısını söylediğim sırada polis beni üç kere tutuklamakla tehdit etti” diyen şarkıcı, kariyerindeki çarpıcı performanslarıyla sık sık gündem olmuştu.
Paylaşımında “Vatikan, Roma’daki tüm konserlerimi iptal etti. Sizin için yolu nasıl açtığımı görüyor musunuz?” diyerek kendisinden sonra gelen şarkıcılara ilham olduğunu ifade etti.
Sahne performanslarıyla her daim adından söz ettiren ünlü şarkıcı, bugüne dek sahnede pek çok unutulmaz ana imzasını attı. İşte o performanlardan birkaçı...
Madonna 1984 MTV Video Müzik Ödülleri'nde sahne performansı esnasında bir talihsizlik yaşadı. Uzun gelinliği topuklu ayakkabısına takılınca yere kapaklandı. Ancak ünlü şarkıcı bozuntuya vermeden şovuna devam etti. Yıllar sonra Billlboard dergisine verdiği röportajda, "Sahne performansımın bir parçasıymış gibi davrandım" dedi.
Madonna, yine bir MTV gecesinde hafızalara kazınan bir harekete imza attı. 2003 yılındaki MTV Video Müzik Ödülleri'nde birlikte şarkı söyleyen Britney Spears ve Madonna, şarkının ortasında öpüşerek bütün dünyayı şaşırttı.
2012 yılında Super Bowl'da Madonna sahne aldı. Sahneye gladyatör kostümlü erkeklerin taşıdığı tahtla çıkan Madonna, Mısırlı başlığı ve özel kostümüyle Super Bowl tarihinin en görkemli şovlarından birini gerçekleştirdi.
1990 yılındaki MTV Video Müzik Ödülleri'nde de sahne alan Madonna, Fransız Rönesans kostümüyle dans etti. Bu dans, en çok akıllarda kalan Madonna performanslarından biri oldu.
Şarkıcının en ikonik performansları için tıklayın...