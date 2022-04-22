Madonna'nın 26 milyon dolarlık evi satışta

Haberler | 22.04.2022 - 11:37

Madonna, Kaliforniya Hidden Hills’deki malikanesini 26 milyon dolara satışa çıkardı. Sanatçının 12 bin metrekarelik evi yaklaşık üç dönümlük bir arazide yer alıyor.

Madonna'nın 26 milyon dolarlık evi satışta - 1

Pop müziği kraliçesi Madonna Kaliforniya Hidden Hills’deki evini 26 milyon dolara satışa çıkardı.

Madonna'nın 26 milyon dolarlık evi satışta - 2

Sanatçı, geçtiğimiz yıl nisan ayında, şarkıcı The Weekend’in yine aynı bölgede yer alan ve satışa çıkardığı evini 19 milyon dolara satın almıştı.

Madonna'nın 26 milyon dolarlık evi satışta - 3

63 yaşındaki Madonna'nın satışa çıkarılan evi, 12 bin metrekare ve yaklaşık üç dönümlük bir arazide yer alıyor.

Madonna'nın 26 milyon dolarlık evi satışta - 4

Şarkıcının evinde yedi yatak odası, bir sinema sistemi, müzik odası, misafir ve çalışma odaları bulunuyor. 

Madonna'nın 26 milyon dolarlık evi satışta - 5

Öte yandan, Hidden Hills bölgesi, Kylie Jenner, Kim Kardashian ve Justin Bieber gibi dünyaca ünlü isimlerin de oturduğu güvenli ve lüks bir bölge olmasıyla biliniyor.

Madonna'nın 26 milyon dolarlık evi satışta - 6

İşte Madonna'nın 26 milyon dolara satışa çıkardığı evinden yansıyan kareler...

Madonna'nın 26 milyon dolarlık evi satışta - 7
Madonna'nın 26 milyon dolarlık evi satışta - 8
Madonna'nın 26 milyon dolarlık evi satışta - 9
Madonna'nın 26 milyon dolarlık evi satışta - 10
Madonna'nın 26 milyon dolarlık evi satışta - 11
Madonna'nın 26 milyon dolarlık evi satışta - 12
Madonna'nın 26 milyon dolarlık evi satışta - 13
Madonna'nın 26 milyon dolarlık evi satışta - 14
Madonna'nın 26 milyon dolarlık evi satışta - 15

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