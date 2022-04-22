Madonna'nın 26 milyon dolarlık evi satışta

Haberler | 22.04.2022 - 11:37
Pop müziği kraliçesi Madonna Kaliforniya Hidden Hills’deki evini 26 milyon dolara satışa çıkardı.
Sanatçı, geçtiğimiz yıl nisan ayında, şarkıcı The Weekend’in yine aynı bölgede yer alan ve satışa çıkardığı evini 19 milyon dolara satın almıştı.
63 yaşındaki Madonna'nın satışa çıkarılan evi, 12 bin metrekare ve yaklaşık üç dönümlük bir arazide yer alıyor.
Şarkıcının evinde yedi yatak odası, bir sinema sistemi, müzik odası, misafir ve çalışma odaları bulunuyor.
Öte yandan, Hidden Hills bölgesi, Kylie Jenner, Kim Kardashian ve Justin Bieber gibi dünyaca ünlü isimlerin de oturduğu güvenli ve lüks bir bölge olmasıyla biliniyor.
İşte Madonna'nın 26 milyon dolara satışa çıkardığı evinden yansıyan kareler...