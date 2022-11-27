Madonna'nın aile fotoğrafına hayranlarından eleştiri

Madonna'nın başka bir takipçisi de fotoğrafa şu yorumu bıraktı:

"Neden herkes çok mutsuz görünüyor? Çocuklar adına üzüldüm. Yüz ifadeleri çok şey söylüyor."

Olumsuz eleştiriler karşısında hayranları pop yıldızını yalnız bırakmadı ve birisi şöyle yazdı:

"Bu bir fotoğraf. Bir fotoğrafa bakarak neyin gerçek olduğunu söyleyemezsin."