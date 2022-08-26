Madonna'nın kızı Lourdes Leon şarkıcı oldu

Leon şarkıda "Uyku yok, bir sonraki uçak, uyku yok, makyaj, bir sonraki kulüp, bir sonraki araba, bir sonraki uçak, uyku yok, korku yok" diyor.

Şarkı sözleri, Bad Romance şarkıcısının eski bir röportajında iş ahlakını ve yaşam tarzını tanımlamak için verdiği yanıta bir gönderme yapıyor gibi görünüyor:

"Uyku yok, otobüs, kulüp, başka kulüp, başka kulüp, uçak, bir sonraki yer, uyku yok, korku yok."