Madonna'nın kızı Lourdes Leon şarkıcı oldu

Haberler | 26.08.2022 - 14:07
Madonna'nın kızı Lourdes Leon, Lady Gaga'ya gönderme yaptığı ilk teklisi Lock&Key'le müzik kariyerine başladı. 25 yaşındaki model, şarkıyı 24 Ağustos'ta Lolahol adıyla piyasaya çıkardı.
Independent'in haberine göre, Eartheater'ın ortak yapımcılığını üstlendiği teklide, Leon'un yumuşak vokalleri deneysel elektro ritimlerle birleştirilerek hızlı tempolu bir gece kulübü parçası ortaya çıktı.
Leon şarkıda "Uyku yok, bir sonraki uçak, uyku yok, makyaj, bir sonraki kulüp, bir sonraki araba, bir sonraki uçak, uyku yok, korku yok" diyor.
Şarkı sözleri, Bad Romance şarkıcısının eski bir röportajında iş ahlakını ve yaşam tarzını tanımlamak için verdiği yanıta bir gönderme yapıyor gibi görünüyor:
"Uyku yok, otobüs, kulüp, başka kulüp, başka kulüp, uçak, bir sonraki yer, uyku yok, korku yok."
Gaga ve Madonna'nın karmaşık bir geçmişi var. 2011'de Madonna'nın bazı hayranları Gaga'yı 2011 tarihli Born This Way'de, 1989'da çıkan Express Yourself parçasını kopyalamakla suçlamıştı.
Madonna 2012'de ABC'ye verdiği bir röportajda tartışmalara değinmiş ve Gaga'nın şarkısının "indirgeyici hissettirdiğini" söylemişti.
Ancak ikili daha sonra Madonna'nın 2019'daki Oscar sonrası partisinde sımsıkı sarıldıkları bir Instagram fotoğrafıyla kavgalı oldukları yönündeki söylentilere noktayı koydu.
Leon, Madonna'nın eski sevgilisi Carlos Leon'dan tek çocuğu. Madonna'nın ayrıca eski eşi yönetmen Guy Ritchie'den 22 yaşındaki Rocco Ritchie ve 16 yaşındaki David Banda adında iki oğlu; 16 yaşındaki Mercy ve 10 yaşındaki Estere ve Stella adında ikiz kızları var.
Lock&Key, Leon'un ilk solo çalışması. Leon daha önce 2012 tarihli parçası Superstar'da annesiyle birlikte çalışmıştı.