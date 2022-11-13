 Madonna'nın köpek taklidi tepki topladı: İğrençsin! - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Madonna'nın köpek taklidi tepki topladı: İğrençsin!

Son dönemde 'tuhaf' olarak algılanan sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını şaşırtan Madonna, köpek taklidi yaptığı son videosuyla büyüyen tepkilerin odağında. Hayranları, şarkıcıya, "İğrençsin!" ve "İkonik Madonna tarzını mahvettiğini görmek çok üzücü" şeklinde eleştiri yağdırdı.

Madonna'nın köpek taklidi tepki topladı: İğrençsin! - 1

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla uzun süredir dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Madonna, yeni paylaşımıyla tepkilerin hedefine yerleşti. 64 yaşındaki 'pop müziğin kraliçesi' bu kez köpek taklidi yaparak mama kabından su içtiği görüntülerini paylaştı.

Madonna'nın köpek taklidi tepki topladı: İğrençsin! - 2

Söz konusu görüntüler, ünlü yıldızın geçtiğimiz günlerde paylaştığı Instagram Reels videosunun bir parçasıydı.

Neon yeşili bir kazak, file çorap ve uzun çizmeler giyen Madonna ilk fotoğraflarda bir motosikletin üstünde görülürken ardından hardal ve acı sos kutusuyla çeşitli erotik pozlar verdi.

Madonna'nın köpek taklidi tepki topladı: İğrençsin! - 3

Videonun sonlarında yer alan görüntülerde Madonna'nın bir evcil hayvanın mama kabından su içtiği görüldü. 

Görüntülerin ardından eleştiriler gecikmedi. "İğrençsin Madonna!" diyenlerin sayısı dikkat çekiciydi. "Bunların hepsi genç kalmak için çığlık atan çaresizlik. Herhangi birimizin Madonna'dan bekleyeceği son şey" yorumu da öne çıkanlar arasındaydı. 

Madonna'nın köpek taklidi tepki topladı: İğrençsin! - 4

Bir hayranı, "40 yıllık sanatçı olduktan sonra, görsel sanat biçimi bir köpek kasesini yalamak oldu" derken, bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Yaratıcılığın tükendiyse bırak gitsin. Senden bir ömür boyu en iyisini görmeye  alışmış olan hayranların için bunu mahvetme" ifadesini kullandı. 

Bir hayranı, "Gittikçe daha da utanç verici oluyor. Senin hayranın olmak artık hiç kolay değil. Sen bir ikondun" diye yazarken, bir diğeri, "İkonik Madonna tarzını mahvettiğini görmek çok üzücü" dedi. 

Madonna'nın köpek taklidi tepki topladı: İğrençsin! - 5

Ünlü pop yıldızı geçen ay kaşlarının rengini açtırmış ve ürkütücü bakışlar attığı fotoğraflarıyla gündeme gelmişti.

Madonna son dönemde estetik operasyonları abarttığı yönünde yorumlar almıştı.

Madonna'nın köpek taklidi tepki topladı: İğrençsin! - 6

Ünlü şarkıcının estetik operasyonlara ek olarak filtrelerle neredeyse 20'li yaşlarında görünmeye çalışması da sık sık eleştiri konusu oluyor.

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