Madonna'nın köpek taklidi tepki topladı: İğrençsin!

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla uzun süredir dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Madonna, yeni paylaşımıyla tepkilerin hedefine yerleşti. 64 yaşındaki 'pop müziğin kraliçesi' bu kez köpek taklidi yaparak mama kabından su içtiği görüntülerini paylaştı.
Söz konusu görüntüler, ünlü yıldızın geçtiğimiz günlerde paylaştığı Instagram Reels videosunun bir parçasıydı.
Neon yeşili bir kazak, file çorap ve uzun çizmeler giyen Madonna ilk fotoğraflarda bir motosikletin üstünde görülürken ardından hardal ve acı sos kutusuyla çeşitli erotik pozlar verdi.
Videonun sonlarında yer alan görüntülerde Madonna'nın bir evcil hayvanın mama kabından su içtiği görüldü.
Görüntülerin ardından eleştiriler gecikmedi. "İğrençsin Madonna!" diyenlerin sayısı dikkat çekiciydi. "Bunların hepsi genç kalmak için çığlık atan çaresizlik. Herhangi birimizin Madonna'dan bekleyeceği son şey" yorumu da öne çıkanlar arasındaydı.
Bir hayranı, "40 yıllık sanatçı olduktan sonra, görsel sanat biçimi bir köpek kasesini yalamak oldu" derken, bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Yaratıcılığın tükendiyse bırak gitsin. Senden bir ömür boyu en iyisini görmeye alışmış olan hayranların için bunu mahvetme" ifadesini kullandı.
Bir hayranı, "Gittikçe daha da utanç verici oluyor. Senin hayranın olmak artık hiç kolay değil. Sen bir ikondun" diye yazarken, bir diğeri, "İkonik Madonna tarzını mahvettiğini görmek çok üzücü" dedi.
Ünlü pop yıldızı geçen ay kaşlarının rengini açtırmış ve ürkütücü bakışlar attığı fotoğraflarıyla gündeme gelmişti.
Madonna son dönemde estetik operasyonları abarttığı yönünde yorumlar almıştı.
Ünlü şarkıcının estetik operasyonlara ek olarak filtrelerle neredeyse 20'li yaşlarında görünmeye çalışması da sık sık eleştiri konusu oluyor.