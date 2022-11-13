Madonna'nın köpek taklidi tepki topladı: İğrençsin!

Bir hayranı, "40 yıllık sanatçı olduktan sonra, görsel sanat biçimi bir köpek kasesini yalamak oldu" derken, bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Yaratıcılığın tükendiyse bırak gitsin. Senden bir ömür boyu en iyisini görmeye alışmış olan hayranların için bunu mahvetme" ifadesini kullandı.

Bir hayranı, "Gittikçe daha da utanç verici oluyor. Senin hayranın olmak artık hiç kolay değil. Sen bir ikondun" diye yazarken, bir diğeri, "İkonik Madonna tarzını mahvettiğini görmek çok üzücü" dedi.