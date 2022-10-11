Madonna'nın viral olan TikTok paylaşımı

Pop müziğin ikonik ismi Madonna, popüler sosyal medya platformu TikTok’ta yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı, pembe renkteki iç çamaşırını çöpe atarken çektiği videosunu paylaştı. Paylaşımına “Eğer ıskalarsam gay’im” notunu düşen yıldıza, sosyal medyadaki hayranlarından binlerce yorum yağdı.
Bazı hayranları, Madonna'nın TikTok trendlerine ayak uydurmak için böyle bir video çektiğini öne sürerken kimileri şarkıcının cinsel yönelimine dair bir açıklama yaptığını düşünüyor.
Şarkıcının 1991 yılında verdiği bir röportajda "Herkes biseksüel doğar’ dediği biliniyor. Şarkıcı yaptığı paylaşım ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.
Popun kraliçesi geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda geçmiş ilişkileriyle ilgili konuştu. İki kere evlilik yapan şarkıcı, pişman olduğunu söyledi. Bir röportaj esnasında zzel hayatı ve kariyerine dair soruları cevaplandıran şarkıcıya, hayatında verdiği hangi kararlardan pişmanlık duyduğu soruldu. Şarkıcı “Evlenmek. İki kere hem de” cevabını verdi.
Madonna Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn ile 1985 ve 1989 yılları arasında evli kalmıştı.
Şarkıcı, Sherlock, Snatch ve The Man from U.N.C.LE gibi filmlere imza atan İngiliz yönetmen Guy Ritchie ile 2000 yılında dünya evine girmişti. Rocco (22) ve David (16) adında iki çocuk sahibi olan çift 2008 yılında boşandı.
Şarkıcı evliliğiyle ilgili "Tamamen pişman olduğum bir evlilik değildi. Tecrübem genel anlamda olumluydu. Bu evlilikten iki çocuğum oldu" demişti.