Mahsun Kırmızıgül yeni filmi için Haluk Levent'in benzerini arıyor

Haberler - ntv.com.tr | 10.07.2022 - 16:28 - Son Güncelleme : 10.07.2022 - 16:54
Ünlü müzisyen Haluk Levent, Kurban Bayramı mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımına "İyi Bayramlar Canlarım" notunu düşen Levent’in gençlik hali sosyal medyada dikkat çekti.
Levent'in paylaşımına şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül yorum yaptı.
Müzisyenin paylaşımına cevap veren Kırmızıgül, "Haluk, cast ajanslarına tüm Türkiyeyi arattık ama şu resimdeki senin benzerini bulamadık. 'Prestij Meselesi' filmi için tüm Ahbaplardan yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Kırmızıgül, kendi kişisel hesabından da "Prestij Meselesi' filmi için fotoğrafta gördüğünüz şu arkadaşın benzerini arıyoruz. Sevgili Haluk'un benzerini vallahi filmde oynatacağım" dedi.
Kırmızıgül'ün cevabı karşısında kayıtsız kalmayan Levent ise "Duyduk duymadık demeyin. Bana benzeyen genç bir arkadaş varsa Mahsun Kırmızıgül twitinin altına yazsın. Meşhur olma garantisi var" ifadelerini kullandı.