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Mahsun Kırmızıgül yeni filmi için Haluk Levent'in benzerini arıyor

Haberler - ntv.com.tr | 10.07.2022 - 16:28 - Son Güncelleme : 10.07.2022 - 16:54

Kurban Bayramı mesajını sosyal medya hesabından paylaşan Haluk Levent, yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül’ün dikkatinden kaçmadı. Kırmızıgül, yeni filmi için Levent'in gençlik fotoğrafına benzeyen birini aradığını açıkladı.

Mahsun Kırmızıgül yeni filmi için Haluk Levent'in benzerini arıyor - 1

Ünlü müzisyen Haluk Levent, Kurban Bayramı mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Mahsun Kırmızıgül yeni filmi için Haluk Levent'in benzerini arıyor - 2

GENÇLİK HALİNİ PAYLAŞTI

Paylaşımına "İyi Bayramlar Canlarım" notunu düşen Levent’in gençlik hali sosyal medyada dikkat çekti.

Mahsun Kırmızıgül yeni filmi için Haluk Levent'in benzerini arıyor - 3

Levent'in paylaşımına şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül yorum yaptı.

Mahsun Kırmızıgül yeni filmi için Haluk Levent'in benzerini arıyor - 4

"TÜM TÜRKİYE'Yİ ARATTIK"

Müzisyenin paylaşımına cevap veren Kırmızıgül, "Haluk, cast ajanslarına tüm Türkiyeyi arattık ama şu resimdeki senin benzerini bulamadık. 'Prestij Meselesi' filmi için tüm Ahbaplardan yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Mahsun Kırmızıgül yeni filmi için Haluk Levent'in benzerini arıyor - 5

"HALUK'UN BENZERİNİ ARIYORUZ"

Kırmızıgül, kendi kişisel hesabından da "Prestij Meselesi' filmi için fotoğrafta gördüğünüz şu arkadaşın benzerini arıyoruz. Sevgili Haluk'un benzerini vallahi filmde oynatacağım" dedi.

Mahsun Kırmızıgül yeni filmi için Haluk Levent'in benzerini arıyor - 6

"MEŞHUR OLMA GARANTİSİ VAR"

Kırmızıgül'ün cevabı karşısında kayıtsız kalmayan Levent ise "Duyduk duymadık demeyin. Bana benzeyen genç bir arkadaş varsa Mahsun Kırmızıgül twitinin altına yazsın. Meşhur olma garantisi var" ifadelerini kullandı.

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