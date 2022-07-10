Mahsun Kırmızıgül yeni filmi için Haluk Levent'in benzerini arıyor

"TÜM TÜRKİYE'Yİ ARATTIK"

Müzisyenin paylaşımına cevap veren Kırmızıgül, "Haluk, cast ajanslarına tüm Türkiyeyi arattık ama şu resimdeki senin benzerini bulamadık. 'Prestij Meselesi' filmi için tüm Ahbaplardan yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı.