 Mahsun Kırmızıgül'ün kopyası: Mahmut Kırmızıgül Prestij Meselesi'nde babasını oynuyor! - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Mahsun Kırmızıgül'ün kopyası: Mahmut Kırmızıgül Prestij Meselesi'nde babasını oynuyor!

Mahsun Kırmızıgül'ün 2019 yapımı 'Mucize 2: Aşk' filminden sonra yeniden yönetmen koltuğundan oturduğu 'Prestij Meselesi' filmi için geri sayım başladı. Müzik sektöründe bir döneme damga vuran Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesini konu alan filmde Mahsun Kırmızıgül'ün gençliğini canlandıran oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün babasına benzerliği gündem oldu.

Mahsun Kırmızıgül'ün kopyası: Mahmut Kırmızıgül Prestij Meselesi'nde babasını oynuyor! - 1

Senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün kaleme aldığı, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun Anadolu'nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesi ve Haluk Levent, Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'ün starlığa uzanan öykülerinin anlatıldığı 'Prestij Meselesi' filmi gündem olmaya devam ediyor.

Mahsun Kırmızıgül'ün kopyası: Mahmut Kırmızıgül Prestij Meselesi'nde babasını oynuyor! - 2

İLK KEZ KAMERA KARŞISINDA

3 Şubat 2023'te vizyona girecek olan ve başrollerini Engin Hepileri, Mahmut Kırmızıgül, Melisa Döngel, Eser Yenenler, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz ve Şebnem Bozoklu'nun paylaştığı filmde; ilk defa kamera karşısına geçen Mahmut Kırmızıgül, babasının 30 sene önce şöhret basamaklarını tırmandığı ilk yılları canlandırdı.

Mahsun Kırmızıgül'ün kopyası: Mahmut Kırmızıgül Prestij Meselesi'nde babasını oynuyor! - 3

BABASINA BENZERLİĞİ GÜNDEM OLDU

Rolüne büyük bir titizlikle hazırlanan Mahmut Kırmızıgül, beden dilinden mimiklerine kadar adeta babasının kopyası oldu. Rolü için sekiz kilo veren, bıyık bırakan ve sıkı bir kampa giren Mahmut Kırmızıgül’ü görenler, babasıyla benzerliği karşısında gözlerine inanamadı.

Mahsun Kırmızıgül'ün kopyası: Mahmut Kırmızıgül Prestij Meselesi'nde babasını oynuyor! - 4

"BABAMA FARKLI BİR GÖZLE BAKMAK ZORUNDA KALDIM"

Babasını canlandırmanın çok heyecan verici bir deneyim olduğunu aktaran 29 yaşıdaki Kırmızıgül, "Ona farklı bir gözle bakmak zorunda kaldım. Oyuncu olmadığım için eğitim aldım ve yoğun bir hazırlık süreci geçirdim" ifadelerini kullandı.

Mahsun Kırmızıgül'ün kopyası: Mahmut Kırmızıgül Prestij Meselesi'nde babasını oynuyor! - 5

MAHMUT KIRMIZIGÜL KİMDİR?

Mahsun Kırmızıgül'ün Gölgem Bazencir ile evliliğinden dünyaya gelen Mahmut Kırmızıgül, 1993 doğumludur. Küçük yaşlarda Galatasaray minikler takımında top koşturan Mahmut Kırmızıgül, Işık Lisesi'nden mezun olmuştur.

Mahmut Kırmızıgül, Mahsun Kırmızıgül'ün kaybettiği ağabeyinin adını taşımaktadır.

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