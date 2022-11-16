"BABAMA FARKLI BİR GÖZLE BAKMAK ZORUNDA KALDIM"

Babasını canlandırmanın çok heyecan verici bir deneyim olduğunu aktaran 29 yaşıdaki Kırmızıgül, "Ona farklı bir gözle bakmak zorunda kaldım. Oyuncu olmadığım için eğitim aldım ve yoğun bir hazırlık süreci geçirdim" ifadelerini kullandı.