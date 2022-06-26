Galeri

Manchester United'lı futbolcu Harry Maguire ve Fern Hawkins evlendi

Haberler - ntv.com.tr | 26.06.2022 - 11:12 - Son Güncelleme : 26.06.2022 - 11:23

Manchester United’ın futbolcusu Harry Maguire uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Fern Hawkins ile Fransa’da evlendi. Maguire, düğünlerinden ilk kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Manchester United'lı futbolcu Harry Maguire ve Fern Hawkins evlendi - 1

takımında oynayan İngiliz futbolcu Harry Maguire ve çocukluk aşkı Fern Hawkins geçtiğimiz cumartesi günü Fransa’da evlendi.

Manchester United'lı futbolcu Harry Maguire ve Fern Hawkins evlendi - 2

"ASLA UNUTMAYACAĞIM BİR GÜN"

29 yaşındaki futbolcu, düğünlerinden yasıyan ilk kareyi sosyal medya hesabından, "Asla unutmayacağım bir gün" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Manchester United'lı futbolcu Harry Maguire ve Fern Hawkins evlendi - 3

ŞATODA EVLENDİLER

Geçtiğimiz ay nikah masasına oturan ikilinin düğünü, Fransa'nın Burgonya bölgesinde yer alan 13. yüzyıldan kalma bir şatoda gerçekleşti.

Manchester United'lı futbolcu Harry Maguire ve Fern Hawkins evlendi - 4

AİLELERİ VE YAKIN DOSTLARI KATILDI

11 yıldır birlikte olan çifti bu mutlu gününde aileleri ve yakın dostları da yalnız bırakmadı.

Manchester United'lı futbolcu Harry Maguire ve Fern Hawkins evlendi - 5

500 BİN STERLİNE MAL OLDU

Maguire ve Hawkins’in düğünü 500 bin sterline mal olurken, futbolcu sevgilisine dört yıl önce Paris seyahatleri sırasında evlenme teklifi etmişti.

İşte çiftin birlikte yansıyan diğer kareleri...

Manchester United'lı futbolcu Harry Maguire ve Fern Hawkins evlendi - 6
Manchester United'lı futbolcu Harry Maguire ve Fern Hawkins evlendi - 7
Manchester United'lı futbolcu Harry Maguire ve Fern Hawkins evlendi - 8

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER