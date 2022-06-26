Manchester United'lı futbolcu Harry Maguire ve Fern Hawkins evlendi

Haberler - ntv.com.tr | 26.06.2022 - 11:12 - Son Güncelleme : 26.06.2022 - 11:23
Manchester United takımında oynayan İngiliz futbolcu Harry Maguire ve çocukluk aşkı Fern Hawkins geçtiğimiz cumartesi günü Fransa’da evlendi.
29 yaşındaki futbolcu, düğünlerinden yasıyan ilk kareyi sosyal medya hesabından, "Asla unutmayacağım bir gün" notuyla takipçileriyle paylaştı.
Geçtiğimiz ay nikah masasına oturan ikilinin düğünü, Fransa'nın Burgonya bölgesinde yer alan 13. yüzyıldan kalma bir şatoda gerçekleşti.
11 yıldır birlikte olan çifti bu mutlu gününde aileleri ve yakın dostları da yalnız bırakmadı.
Maguire ve Hawkins’in düğünü 500 bin sterline mal olurken, futbolcu sevgilisine dört yıl önce Paris seyahatleri sırasında evlenme teklifi etmişti.
İşte çiftin birlikte yansıyan diğer kareleri...