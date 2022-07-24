Maradona tutkusu uzaya taşınıyor

Haberler | 24.07.2022 - 13:18
Maradona sevgisi uzayın derinliklerine yansıtılacak. 2020 yılında hayatını kaybeden futbol efsanesini unutamayan Arjantinliler, uydu aracılığıyla Maradona'nın hatıralarını gökyüzüne taşımaya hazırlanıyor.
Bir finansal teknoloji firmasının başlattığı proje ile Cosmic Kite uydusunda toplanacak görüntüler, futbolunda altın çocuğunu uzayda ölümsüzleştirecek.
Maradona'nın yanında yer almak isteyen hayranları projeye yoğun ilgi gösteriyor.
Proje direktörü Maximiliano Gallo, Maradona'nın yeteneğinin dünya ile sınırlı kalmayacağını söyledi: Dünyanın dört bir yanından toplayacağımız kayıtları uydu yörüngesine yansıtacağız. Diego Maradona'nın bizlere ilham kaynağı olan yeteneği uzaya da taşınacak.
Projede 1 milyondan fazla görselin yer alması hedefleniyor.