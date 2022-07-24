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Maradona tutkusu uzaya taşınıyor

Haberler | 24.07.2022 - 13:18

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona tutkusu dünya sınırlarını aşmaya hazırlanıyor. Bir teknoloji firmasının başlattığı proje ile efsane futbolcunun görüntüleri uydu aracılığıyla uzaya yansıtılacak.

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Maradona sevgisi uzayın derinliklerine yansıtılacak. 2020 yılında hayatını kaybeden futbol efsanesini unutamayan Arjantinliler, uydu aracılığıyla Maradona'nın hatıralarını gökyüzüne taşımaya hazırlanıyor.

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Bir finansal teknoloji firmasının başlattığı proje ile Cosmic Kite uydusunda toplanacak görüntüler, futbolunda altın çocuğunu uzayda ölümsüzleştirecek.

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Maradona'nın yanında yer almak isteyen hayranları projeye yoğun ilgi gösteriyor.

Maradona tutkusu uzaya taşınıyor - 4

Proje direktörü Maximiliano Gallo, Maradona'nın yeteneğinin dünya ile sınırlı kalmayacağını söyledi: Dünyanın dört bir yanından toplayacağımız kayıtları uydu yörüngesine yansıtacağız. Diego Maradona'nın bizlere ilham kaynağı olan yeteneği uzaya da taşınacak.

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Projede 1 milyondan fazla görselin yer alması hedefleniyor.

N-LIFE HABERLERİ

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