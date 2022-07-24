Maradona tutkusu uzaya taşınıyor

Proje direktörü Maximiliano Gallo, Maradona'nın yeteneğinin dünya ile sınırlı kalmayacağını söyledi: Dünyanın dört bir yanından toplayacağımız kayıtları uydu yörüngesine yansıtacağız. Diego Maradona'nın bizlere ilham kaynağı olan yeteneği uzaya da taşınacak.