Maradona’nın forması açık artırmada

Hodge, 35 yıldır formaya sahip olduğu için gurur duyduğunu söyleyerek, "Tanrı’nın Eli formasının futbol dünyası, Arjantin halkı ve İngiltere halkı için derin bir kültürel anlamı var ve eminim ki yeni sahibi dünyanın en ikonik futbol formasına sahip olmaktan büyük gurur duyacaktır" açıklamasını yaptı.