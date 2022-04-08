Maradona’nın forması açık artırmada

Haberler | 08.04.2022 - 09:48 - Son Güncelleme : 08.04.2022 - 09:52

Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda Hand Of God (Tanrı'nın eli) olarak adlandırılan golü atarken giydiği forma açık artırmada satılacak. Formanın 4 milyon sterline (yaklaşık 80 milyon lira) alıcı bulması bekleniyor.

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Maradona’nın forması efsane futbolcuyla forma değiştiren İngiliz oyuncu Steve Hodge tarafından satılıyor.

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Hodge, 35 yıldır formaya sahip olduğu için gurur duyduğunu söyleyerek, "Tanrı’nın Eli formasının futbol dünyası, Arjantin halkı ve İngiltere halkı için derin bir kültürel anlamı var ve eminim ki yeni sahibi dünyanın en ikonik futbol formasına sahip olmaktan büyük gurur duyacaktır" açıklamasını yaptı.

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Hodge, formayı satması için gelen tekliflere karşı direndi. Ancak şimdi, 20 Nisan’daki çevrimiçi bir açık artırmada Sotheby’s tarafından formayı satacak.

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Forma, müzayede evinin Londra ofisinde sergileniyor ve 4 milyon sterlinden (yaklaşık 80 milyon lira) fazla bir fiyata satılması bekleniyor.

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Sotheby’den Brahm Wachter, bu kadar yüksek bir tahmini garanti edebilecek çok az spor eşyası olduğunu aktardı.

N-LIFE HABERLERİ

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