Maradona'nın kızına göre satışa çıkarılan forma farklı

Haberler - NTV Haber | 22.04.2022 - 14:36

Tarihin en unutulmaz gollerinden biri olan Maradona'nın İngiltere'ye elle attığı gol, yeniden gündemde. Arjantinli efsanenin o maçta giydiği forma, açık artırmayla satışta ancak Maradona'nın kızı, formanın sahibi İngiliz futbolcu Steve Hodge'un golün atıldığı ikinci yarıda giyilen değil ilk yarıda giydiği formayı satışa çıkardığını iddia etti.

Maradona'nın kızına göre satışa çıkarılan forma farklı - 1

'Tanrının eli' bir kez daha tartışmaların merkezinde. Maradona'nın kızına göre, açık artırmayla satışa çıkarılan forma, tarihi golü atarken giydiği forma değil.

Maradona'nın kızına göre satışa çıkarılan forma farklı - 2

1986 dünya kupası çeyrek finalinde İngiltere ile Arjantin karşılaşmış, Maradona ikinci yarıda attığı gollerle ülkesine maçı 2-1 kazandırmıştı. Unutulmaz müsabakanın ardından Maradona ile Steve Hodge formalarını değiştirmişti.

Maradona'nın kızına göre satışa çıkarılan forma farklı - 3

Efsanenin kızı "Eski İngiliz futbolcu maçtan sonra babamın ilk yarıda giydiği formayı aldı. Babamsa golleri ikinci yarıda attı. O forma kendisinde değil" dedi.

Maradona'nın kızına göre satışa çıkarılan forma farklı - 4

Açıklamalar kafaları karıştırsa da Maradona'nın forması yeni sahibini bekliyor. 5 milyon 200 bin dolarlık ilk teklif yapıldı bile.

Maradona'nın kızına göre satışa çıkarılan forma farklı - 5

Müzayede 4 mayısa kadar sürecek. Bu zamana kadar rekorun kırılması bekleniyor. Açık artırmayla satılan en pahalı forma ise 5 milyon 600 bin dolar ile efsane beyzbolcu Babe Ruth'un New York Yankees formasıydı.

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