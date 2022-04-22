Maradona'nın kızına göre satışa çıkarılan forma farklı

Haberler - NTV Haber | 22.04.2022 - 14:36
'Tanrının eli' bir kez daha tartışmaların merkezinde. Maradona'nın kızına göre, açık artırmayla satışa çıkarılan forma, tarihi golü atarken giydiği forma değil.
1986 dünya kupası çeyrek finalinde İngiltere ile Arjantin karşılaşmış, Maradona ikinci yarıda attığı gollerle ülkesine maçı 2-1 kazandırmıştı. Unutulmaz müsabakanın ardından Maradona ile Steve Hodge formalarını değiştirmişti.
Efsanenin kızı "Eski İngiliz futbolcu maçtan sonra babamın ilk yarıda giydiği formayı aldı. Babamsa golleri ikinci yarıda attı. O forma kendisinde değil" dedi.
Açıklamalar kafaları karıştırsa da Maradona'nın forması yeni sahibini bekliyor. 5 milyon 200 bin dolarlık ilk teklif yapıldı bile.
Müzayede 4 mayısa kadar sürecek. Bu zamana kadar rekorun kırılması bekleniyor. Açık artırmayla satılan en pahalı forma ise 5 milyon 600 bin dolar ile efsane beyzbolcu Babe Ruth'un New York Yankees formasıydı.