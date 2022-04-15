Maradona'nın ölümünde şüpheler artıyor

Haberler | 15.04.2022 - 10:22

Diego Armando Maradona'nın bakımından sorumlu 8 kişilik tıbbi ekibin, ihmaller nedeniyle adam öldürmeye tam teşebbüsten 25 yıl hapisleri talep edildi.

Maradona'nın ölümünde şüpheler artıyor - 1

Diego Armandao Maradona'nın tıbbi bakımında sorumlu 8 kişilik ekip için öldürmeye teşebbüsten 25 yıl hapis istendi.

Maradona'nın ölümünde şüpheler artıyor - 2

Arjantin Savcılığı, başlattığı soruşturmadan futbol efsanesinin bakımında ölüme sebebiyet veren ihmallerin bulunduğunu açıkladı.

Maradona'nın ölümünde şüpheler artıyor - 3

Maradona'nın ölümünden kişisel doktoru Leopoldo Luque, psikiyatristi Agustina Cosachov, fizyolojist, başka bir doktor, medikal koordinatör ve üç hemşire sorumlu olarak gösterildi.

Maradona'nın ölümünde şüpheler artıyor - 4

İhmalleri bulduğu iddia edilen isimler tüm suçlamaları reddetti.

Maradona'nın ölümünde şüpheler artıyor - 5

Arjantinli efsane, beyin ameliyatı geçirdikten birkaç hafta sonra Buenos Aires'teki özel konutunda hayata veda etmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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