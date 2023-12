"My All", "Without You" ve "Emotions" gibi şarkılarla tanınan ikonik şarkıcı Mariah Carey ile sevgilisi Bryan Tanaka'nın geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı iddia edilmişti.

Carey'nin her yıl Aspen tatiline birlikte gittiği Tanaka'nın bu yıl yanında olmaması, ayrılık iddialarını güçlendirmişti.