Marilyn Monroe biyografisinin yazarı: Aşırı mutsuzluktan öldü

Haberler - ntv.com.tr | 12.07.2022 - 15:34 - Son Güncelleme : 12.07.2022 - 15:39
Ünlü Hollywood ikonu Marilyn Monroe’nun hayatını konu alan ‘Blonde’ kitabının yazarı Joyce Carol Oates, oyuncuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.
Yazar, yaklaşık 60 yıl önce hayatını kaybeden ikonun ekonomik durumunun çok kötü olduğunu iddia etti.
“Marilyn, tüm dünyada çok büyük bir ün kazandı ama bu devam ettirebileceğiniz cinsten bir kimlik değil. Bu ün, kendinden çok bir sürü erkeğe para kazandırdı” ifadelerini kullanan yazar, Monroe’nun ekonomik sıkıntılar çektiğini belirtti.
Oates, “36 yaşında öldüğünde, düzgün bir cenaze yapmaya bile parası kalmamıştı” dedi. İkonun eski eşi Joe DiMaggio’nun ikonun cenazesini düzenlediği biliniyor.
Monroe’nün kariyerinin ileri yıllarında çok mutsuz olduğunu dile getiren yazar, “Marilyn yaşlansa da ona hala genç kadın rolleri gelmeye devam etti. Kendini küçük düşürülmüş hissetti. Aptal sarışın rollerini artık 40 yaşından sonra oynayamazsın” dedi.
Yazar, “Bazıları intihar ettiğini söylüyor. Ben pek öyle düşünmüyorum. Bence o aşırı mutsuzluktan öldü” ifadelerini kullandı.
İkon, 1962 yılında Los Angeles’taki evinde aşırı dozdan hayatını kaybetmişti.
Yönetmen koltuğunda Andrew Dominik'in oturduğu ve Marilyn Monroe'nun hayatını konu alan 'Blonde' filmi, yakında izleyicilerle buluşacak.
Blade Runner 2049, Deep Water ve Knives Out gibi yapımlarla bilinen Küba asıllı oyuncu Ana de Armas,1950'li yıllarda bir ikon haline gelen Marilyn Monroe'yu canlandıracak. Filmin yayınlanan ilk görsellerinde oyuncunun Monroe'ya olan benzerliği dikkat çekti.
Joyce Carol Oates’in çok satan romanından uyarlanan filmin kadrosunda Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel ve Evan Williams yer alıyor.
Asıl adı Norma Jane olan ikonun çocukluğundan başlayan hikaye, Monroe’nun şöhrete uzanan yolculuğunu ele alacak. Hollywood’un yıldız isminin hayatını konu alan film, 23 Eylül’de dijital platformda yayınlanacak.
Filmin yönetmen koltuğunda oturan Andrew Dominik film için "Dünyanın hiç sevilmeyen çocuklarına uygun" ifadesini kullanmış, kült filmler 'Citizen Kane' ve 'Raging Bull'un arasında kalmış bir hikayesi olduğunu belirtmişti