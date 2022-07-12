Marilyn Monroe biyografisinin yazarı: Aşırı mutsuzluktan öldü

"KENDİNDEN ÇOK BİR SÜRÜ ERKEĞE PARA KAZANDIRDI"

“Marilyn, tüm dünyada çok büyük bir ün kazandı ama bu devam ettirebileceğiniz cinsten bir kimlik değil. Bu ün, kendinden çok bir sürü erkeğe para kazandırdı” ifadelerini kullanan yazar, Monroe’nun ekonomik sıkıntılar çektiğini belirtti.