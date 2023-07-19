Marilyn Monroe hakkında yeni iddia: JFK'yi aradı, telefona First Lady Jacqueline Kennedy çıktı
Hollywood'un efsanevi ismi Marilyn Monroe'nun, ABD Başkanı John F. Kennedy'nin eşi Jackie Kennedy'yle "rahatsız edici" bir telefon görüşmesi yaptığı ileri sürüldü. Monroe ile ABD Başkanı'nın gizli aşk yaşadığı iddia ediliyordu.
Hollywood'un ikonik oyuncusu Marylin Monroe hakkında ortaya yeni bir iddia atıldı.
"Jackie: Public, Private, Secret" adlı kitabın yazarı J. Randy Taraborrelli, Monroe'nun First Lady Jackie Kennedy'yle "rahatsız edici" bir telefon görüşmesi yaptığını ileri sürdü.