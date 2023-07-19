Marilyn Monroe hakkında yeni iddia: JFK'yi aradı, telefona First Lady Jacqueline Kennedy çıktı

Yazar, Jackie Kennedy'nin Monroe'ya niçin aradığını sorduğu ve Monroe özel bir şey olmadığını söyledi. Kennedy'nin mesajı ileteceğini söyleyerek telefonu kapattığı ileri sürülüyor.

Özel bir numaradan yapılan bu aramanın doğrudan yatak odasındaki telefona yönlendirilldiği ve bu hattın, ABD Başkanı'nın Gizli Servis ajanları tarafından dinlenmeyen ya da izlenmeyen tek hattı olduğu biliniyor.