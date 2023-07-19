Marilyn Monroe hakkında yeni iddia: JFK'yi aradı, telefona First Lady Jacqueline Kennedy çıktı

Hollywood'un efsanevi ismi Marilyn Monroe'nun, ABD Başkanı John F. Kennedy'nin eşi Jackie Kennedy'yle "rahatsız edici" bir telefon görüşmesi yaptığı ileri sürüldü. Monroe ile ABD Başkanı'nın gizli aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

Marilyn Monroe hakkında yeni iddia: JFK'yi aradı, telefona First Lady Jacqueline Kennedy çıktı - 1

Hollywood'un ikonik oyuncusu Marylin Monroe hakkında ortaya yeni bir iddia atıldı. 

"Jackie: Public, Private, Secret" adlı kitabın yazarı J. Randy Taraborrelli, Monroe'nun First Lady Jackie Kennedy'yle "rahatsız edici" bir telefon görüşmesi yaptığını ileri sürdü. 

N-LIFE HABERLERİ

Marilyn Monroe hakkında yeni iddia: JFK'yi aradı, telefona First Lady Jacqueline Kennedy çıktı - 2

BAŞKAN İLE KONUŞMAK İSTEDİ

Yazar göre Monroe telefonda First Lady'ye ABD Başkanı John F. Kennedy ile konuşup konuşamayacağını sordu.

Telefon görüşmesinin, şarkıcı ile Kennedy'nin Bing Crosby'nin Palm Springs'teki evinde yaptıkları kaçamaktan sadece birkaç gün sonra yapıldığı iddia ediliyor.

Marilyn Monroe hakkında yeni iddia: JFK'yi aradı, telefona First Lady Jacqueline Kennedy çıktı - 3

Yazar, First Lady'nin yatak odasındaki kişisel telefona cevap verdiğini ve hattın diğer ucunda Monroe'nun olduğunu öne sürdü.

Marilyn Monroe hakkında yeni iddia: JFK'yi aradı, telefona First Lady Jacqueline Kennedy çıktı - 4

Monroe ile ABD Başkanı John F. Kennedy'nin o dönemde bir ilişki yaşadığını söylentisi dolaşıyordu.

Daily Mail'in haberine göre, Jackie Kennedy aile üyelerine "Marilyn'in sesinde içine işleyen unutulmaz bir nitelik olduğunu" söylemişti. 

1962'de gerçekleşen telefon görüşmesinde Monroe "Jack evde mi?" diye sordu. Kennedy, eşinin evden olmadığını söyledikten sonra kimin aradığını sordu. Telefondaki kişi ise " Marilyn Monroe. Jackie'yle mi görüşüyorum?" dedi.

Marilyn Monroe hakkında yeni iddia: JFK'yi aradı, telefona First Lady Jacqueline Kennedy çıktı - 5

Yazar, Jackie Kennedy'nin Monroe'ya niçin aradığını sorduğu ve Monroe özel bir şey olmadığını söyledi. Kennedy'nin mesajı ileteceğini söyleyerek telefonu kapattığı ileri sürülüyor.

Özel bir numaradan yapılan bu aramanın doğrudan yatak odasındaki telefona yönlendirilldiği ve bu hattın,  ABD Başkanı'nın Gizli Servis ajanları tarafından dinlenmeyen ya da izlenmeyen tek hattı olduğu biliniyor.

Marilyn Monroe hakkında yeni iddia: JFK'yi aradı, telefona First Lady Jacqueline Kennedy çıktı - 6

Monroe'nun ABD Başkanı'nın 19 Mayıs 1962'de Madison Square Garden'daki 45. yaş günü için verdiği performansın ardından ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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