Marilyn Monroe'nun imzalı fotoğrafı 20 bin dolara satışa çıkıyor

Hollywood'un efsanevi ismi Marilyn Monroe'nun, şöhretinin zirvesinde olduğu dönemde imzaladığı bir portresi 20 bin dolardan açık artırmaya çıkarılıyor.

Marilyn Monroe'nun imzalı fotoğrafı 20 bin dolara satışa çıkıyor - 1

Hollywood'un efsanevi yıldızlarından Marilyn Monroe'nun imzalı bir fotoğrafı, yıllar sonra 20 bin dolara satışa çıkarılıyor.

Oyuncunun 1953 yılında, henüz 27 yaşındayken imzaladığı fotoğrafında, "Sandra'ya en içten dileklerimle, Marilyn Monroe" notu yer alıyor.
Monroe, aynı yıl, "Erkekler Sarışınları Sever" (Gentlemen Prefer Blondes) ve "Milyoner Avcıları" (How to Marry a Millionaire) filmlerindeki performanslarının ardından yıldızlığa yükselmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Marilyn Monroe'nun imzalı fotoğrafı 20 bin dolara satışa çıkıyor - 2

"ŞÖHRETİNİN ZİRVESİNDEYDİ"

Monroe'nun en parlak yılında imzaladığı fotoğrafı, ABD'nin Boston kentinde RR Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarıldı. Fotoğraf, adı gizli tutulan bir koleksiyoncu tarafından satılıyor.

RR Müzayede Evi sözcüsü, "Bu, sarışın bombanın 1953'te şöhretinin zirvesindeyken yakalanan klasik, neredeyse hiç bozulmamış bir portresi. Monroe, üç hit filmde oynadığında bilinen bir isim haline geldi: Niagara, Erkekler Sarışınları Sever ve Milyoner Avcıları. Bu, Marilyn'in çığır açtığı yıldan imzalı, büyüleyici bir portresi" ifadesini kullandı.

Marilyn Monroe'nun imzalı fotoğrafı 20 bin dolara satışa çıkıyor - 3

Monroe, sonraki yıllarda, "Yaz Bekarı" (The Seven Year Itch - 1955) ve "Bazıları Sıcak Sever" (Some Like It Hot - 1959) filmleriyle büyük gişe başarıları elde etmişti.

Marilyn Monroe'nun imzalı fotoğrafı 20 bin dolara satışa çıkıyor - 4

Ünlü oyuncu, 4 Ağustos 1962'de Los Angeles'taki evinde ölü olarak bulunmuştu. 36 yaşındayken hayata veda eden Monroe'nun ölümünün ardından yapılan otopsi sonucunda ölüm sebebi yüksek dozda ilaç kullanımı olarak tespit edilmişti. Dolayısıyla ölümü intihar olarak ilan edilmişti.

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