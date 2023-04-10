Marilyn Monroe'nun imzalı fotoğrafı 20 bin dolara satışa çıkıyor

"ŞÖHRETİNİN ZİRVESİNDEYDİ"

Monroe'nun en parlak yılında imzaladığı fotoğrafı, ABD'nin Boston kentinde RR Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarıldı. Fotoğraf, adı gizli tutulan bir koleksiyoncu tarafından satılıyor.

RR Müzayede Evi sözcüsü, "Bu, sarışın bombanın 1953'te şöhretinin zirvesindeyken yakalanan klasik, neredeyse hiç bozulmamış bir portresi. Monroe, üç hit filmde oynadığında bilinen bir isim haline geldi: Niagara, Erkekler Sarışınları Sever ve Milyoner Avcıları. Bu, Marilyn'in çığır açtığı yıldan imzalı, büyüleyici bir portresi" ifadesini kullandı.