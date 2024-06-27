Marilyn Monroe'nun son günlerini geçirdiği ev "kent simgesi" ilan edildi

Hollywood'un efsanevi aktrislerinden Marilyn Monroe'nun Los Angeles'taki evi "kent simgesi" ilan edildi. 36 yaşında aşırı dozdan hayatını kaybeden yıldız, son günlerini bu evde geçirmişti.

Marilyn Monroe'nun son günlerini geçirdiği ev "kent simgesi" ilan edildi - 1

İkonik oyuncu Marilyn Monroe'nun Los Angeles'ın Brentwood semtindeki evinin yıkılması planlanıyordu. Monroe'nun evi, Los Angeles Kent Konseyi tarafından tarihi kültürel anıt adaylığı kapsamında onaylandı.

Ev artık "kent sembolü" sayılacak.

N-LIFE HABERLERİ

Marilyn Monroe'nun son günlerini geçirdiği ev "kent simgesi" ilan edildi - 2

BU EVDE HAYATINI KAYBETTİ

Monroe, dört yatak odalı evde yaklaşık 6 ay yaşadı. Oyuncu, 1962 yılında bu evde aşırı doz ilaçtan hayatını kaybetti.

Evin, Monroe'nun "aradığı ilk yer olduğu ve 1962 yılında çalışırken tek başına satın aldığı" belirtildi.

Marilyn Monroe'nun son günlerini geçirdiği ev "kent simgesi" ilan edildi - 3

EVİ YIKACAKLARDI

Evin günümüzdeki sahipleri Brinah Milstein ve eşi Roy Bank, evi geçen yıl 8,35 milyon dolara satın aldı ve yandaki mülklerini genişletmek için evi yıkmayı planlıyorlardı. 

Los Angeles Belediye Meclisi üyesi Traci Park "60 yıl önce yapılması gereken bir şeyi bugün yapma fırsatına sahibiz. Los Angeles şehrinde Marilyn Monroe ve Brentwood'daki evi kadar ikonik başka bir kişi veya yer yok" ifadelerini kullandı.

Marilyn Monroe'nun son günlerini geçirdiği ev "kent simgesi" ilan edildi - 4

Yıldızın ölümünün “aşırı dozda sakinleştirici ilaçlardan kaynaklandığı” biliniyor.

Marilyn Monroe'nun son günlerini geçirdiği ev "kent simgesi" ilan edildi - 5

MEZARININ YANI BİNLERCE DOLARA SATILDI

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda Marilyn Monroe'nun Los Angeles'taki mezarının yanı geçtiğimiz haftalarda satışa çıktı. Yıldızın mezarının bir sıra yukarısı ve dört boşluk solu müzayedede 195 bin dolara satıldı.

Beverley Hills'te yaşayan yatırımcı Anthony Jabin, Monroe'nun yanında olmanın "hep hayalini kurduğunu" söyledi. Mezarın yanını satın alan Jabin, aynı zamanda Monroe'ya ait olan bir mayoyu ve Hugh Hefner'ın eski yatağını da satın aldı.

36 yaşında hayatını kaybeden Monroe'nun mezarı, Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner'a da oldukça yakın. Monroe'nun 1962'deki ölümünden sonra eski kocası Joe DiMaggio, onun için Westwood Village'da özel bir cenaze töreni düzenledi. Playboy'un kurucusu Hefner'ın daha sonra aktörün yanındaki bir mezarlığa defnedilmesi planlandı.

2009'da Hefner, Los Angeles Times'a "Marilyn'in yanında sonsuzluğu geçirmek, vazgeçilemeyecek kadar tatlı" demişti. 2017'de ölen Hefner'in 1992'de yerini garanti altına almak için 75.000 dolar harcadığı biliniyor.

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