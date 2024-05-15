Mark Zuckerberg 40 yaşında! Milyarderin eşinden özel hediye

GENÇLİK YILLARINA GÖTÜRDÜ

Doğum günü partisi için eşi Priscilla'ya teşekkür eden Zuckerberg “Priscilla benim için küçük bir parti düzenledi ve gençlik günlerimde yaşadığım bir sürü yeri yeniden yarattı" dedi.

Zuckerberg'ün doğum gününe özel, kod yazmayı öğrendiği odası aslına uygun bir şekilde dekore edildi.