Mark Zuckerberg 40 yaşında! Milyarderin eşinden özel hediye

Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. 40. yaş gününü kutlayan milyarder, eşi ve çocuklarıyla yeni karelerini yayınladı. Eşinin özel sürprizi ise onu gençlik günlerine geri götürdü.

Mark Zuckerberg 40 yaşında! Milyarderin eşinden özel hediye - 1

Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın çatı şirketi Meta CEO'su Mark Zuckerberg 40. yaş gününü kutladı.

Sık sık servetiyle adından söz ettiren milyarder, sosyal medya hesabında kızları ve eşiyle birçok karesini paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Mark Zuckerberg 40 yaşında! Milyarderin eşinden özel hediye - 2

GENÇLİK YILLARINA GÖTÜRDÜ

Doğum günü partisi için eşi Priscilla'ya teşekkür eden Zuckerberg “Priscilla benim için küçük bir parti düzenledi ve gençlik günlerimde yaşadığım bir sürü yeri yeniden yarattı" dedi.

Zuckerberg'ün doğum gününe özel, kod yazmayı öğrendiği odası aslına uygun bir şekilde dekore edildi.

Mark Zuckerberg 40 yaşında! Milyarderin eşinden özel hediye - 3

Zuckerberg, milyarder Bill Gates ile bir araya geldiği kareye "Facebook'u kurduğum Harvard'daki yurt odam (özel bir konukla)" notunu düştü.

Mark Zuckerberg 40 yaşında! Milyarderin eşinden özel hediye - 4

Milyarder, bu karesine ise "100 milyon kişiye ulaşana kadar yaşadığım ilk dairem" notunu düştü.

Mark Zuckerberg 40 yaşında! Milyarderin eşinden özel hediye - 5

"Kızlarıma büyüdüğüm odayı gösteriyorum" diyen Zuckerberg, kızlarıyla poz vermeyi ihmal etmedi

Mark Zuckerberg 40 yaşında! Milyarderin eşinden özel hediye - 6

Priscilla Chan’le 2012 yılında dünyaevine giren Zuckerberg'ün Maxima, August ve Aurelia adında üç kız çocuğu bulunuyor.

Forbes'un dünyanın en zengin isimleri listesinde, Zuckerberg 4. sırada yer alıyor.

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