Mark Zuckerberg 40 yaşında! Milyarderin eşinden özel hediye
Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. 40. yaş gününü kutlayan milyarder, eşi ve çocuklarıyla yeni karelerini yayınladı. Eşinin özel sürprizi ise onu gençlik günlerine geri götürdü.
Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın çatı şirketi Meta CEO'su Mark Zuckerberg 40. yaş gününü kutladı.
Sık sık servetiyle adından söz ettiren milyarder, sosyal medya hesabında kızları ve eşiyle birçok karesini paylaştı.