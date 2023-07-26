Mark Zuckerberg, Elon Musk ile kafes dövüşüne hazırlanıyor: Mavi kuşak sahibi oldu

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ile teknoloji dünyasındaki en büyük rakibi Elon Musk arasındaki kafes dövüşü yeniden gündemde. Birbirine meydan okuyan ikiliden Zuckerberg, Brezilya jiu jitsusunda mavi kuşak sahibi olmaya hak kazandığını duyurdu.

Mark Zuckerberg, Elon Musk ile kafes dövüşüne hazırlanıyor: Mavi kuşak sahibi oldu - 1

"KONUMU GÖNDER!"

Şaka olarak başlayan ama ciddileşen Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşü gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Elon Musk, geçtiğimiz ay Twitter hesabında "Eğer o da kabul ederse ben kafes dövüşüne varım" demiş, 39 yaşındaki Zuckerberg de "Konumu gönder" yanıtını vermişti. Threads'in piyasaya sürülmesi ile aralarındaki rekabet giderek artarken Mark Zuckerberg'den yeni bir hamle geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Mark Zuckerberg, Elon Musk ile kafes dövüşüne hazırlanıyor: Mavi kuşak sahibi oldu - 2

MAVİ KUŞAK SAHİBİ OLDU

Meta CEO'su sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Brezilya jiu jitsusunda mavi kuşak sahibi olmaya hak kazandığını duyurdu.

5. derece siyah kuşak alan eğitmeni Dave Camarillo'yu kutlayan Zuckerberg "Sen harika bir koçsun. Seninle antrenman yaparak, dövüş ve hayat hakkında çok şey öğrendim" dedi.

Mark Zuckerberg, Elon Musk ile kafes dövüşüne hazırlanıyor: Mavi kuşak sahibi oldu - 3

"ELON'IN BAŞI DERTTE"

Zuckerberg'in mavi kuşak sahip olması üzerine sosyal medyada "Zuckerberg kafes dövüşüne hazırlanıyor", "Elon'ın başı dertte" gibi yorumlar yapıldı.

Musk ve Zuckerberg'in ne zaman kafes dövüşü yapacağı belirsizliğini koruyor.

Mark Zuckerberg, Elon Musk ile kafes dövüşüne hazırlanıyor: Mavi kuşak sahibi oldu - 4

PANDEMİDE BAŞLADI

Brezilya jiu-jitsusuna pandemi döneminde başlayan 39 yaşındak Zuckerberg, mayıs ayında jiu jitsu turnuvasında madalya kazanmıştı. 

Zuckerberg o zamandan beri siyah kuşak yarışmacısı Mikey Musumeci, MMA dünya şampiyonu eğitmen Dave Camarillo ve kafes dövüşçüsü Khai Wu da dahil olmak üzere MMA ve jiu-jitsu'nun en iyi isimleriyle antrenman yaparken onlarca fotoğraf yayınladı.

Mark Zuckerberg, Elon Musk ile kafes dövüşüne hazırlanıyor: Mavi kuşak sahibi oldu - 5

KASLARINI SERGİLEDİ

Öte yandan Meta'nın CEO'su, kafes dövüşünde dünyanın en iyi iki ismi olarak kabul edilen Israel Adesanya ve Alex Volkanovski'yi yanına alarak karın kaslarını sergilemiş ve gövde gösterisi yapmıştı.

Mark Zuckerberg, Elon Musk ile kafes dövüşüne hazırlanıyor: Mavi kuşak sahibi oldu - 6

NE OLMUŞTU?

Facebook'un kurucusu ve Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Elon Musk ile kafes dövüşü yapmayı geçtiğimiz ay kabul etmişti. Musk, Twitter'da "Eğer o da kabul ederse ben kafes dövüşüne varım" demişti.

39 yaşındaki Zuckerberg de Twitter'da geçen bu konuşmayı paylaşarak "Konumu gönder" dedi. Dövüş sanatlarıyla ilgilenen Zuckerberg ile Musk'ın şakalaştığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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