Mark Zuckerberg, Elon Musk ile kafes dövüşüne hazırlanıyor: Mavi kuşak sahibi oldu
Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ile teknoloji dünyasındaki en büyük rakibi Elon Musk arasındaki kafes dövüşü yeniden gündemde. Birbirine meydan okuyan ikiliden Zuckerberg, Brezilya jiu jitsusunda mavi kuşak sahibi olmaya hak kazandığını duyurdu.
"KONUMU GÖNDER!"
Şaka olarak başlayan ama ciddileşen Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşü gündemi meşgul etmeye devam ediyor.
Elon Musk, geçtiğimiz ay Twitter hesabında "Eğer o da kabul ederse ben kafes dövüşüne varım" demiş, 39 yaşındaki Zuckerberg de "Konumu gönder" yanıtını vermişti. Threads'in piyasaya sürülmesi ile aralarındaki rekabet giderek artarken Mark Zuckerberg'den yeni bir hamle geldi.