Mark Zuckerberg, Elon Musk ile kafes dövüşüne hazırlanıyor: Mavi kuşak sahibi oldu

"KONUMU GÖNDER!"

Şaka olarak başlayan ama ciddileşen Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşü gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Elon Musk, geçtiğimiz ay Twitter hesabında "Eğer o da kabul ederse ben kafes dövüşüne varım" demiş, 39 yaşındaki Zuckerberg de "Konumu gönder" yanıtını vermişti. Threads'in piyasaya sürülmesi ile aralarındaki rekabet giderek artarken Mark Zuckerberg'den yeni bir hamle geldi.