Martha Stewart 81 yaşında dergi kapağı oldu: Tüm zamanların en yaşlı kapak yıldızı

"TARİHİ BİR AN"

Dominik'te yapılan çekimde mayosuyla poz veren Stewart, "Benim arayıp kapak olmamı istediklerinde 'Derginin en yaşlı kapak yıldızı olacağım' demiştim. Yaşımı çok umursamıyorum ama tarihi bir an olduğunu kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.