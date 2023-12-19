Marvel yıldızı Jonathan Majors saldırı ve taciz davasında suçlu bulundu
"Creed III" filminin yıldızı ABD'li oyuncu Jonathan Majors, eski sevgilisine saldırıdan suçlu bulundu. Marvel Stüdyoları bu kararın ardından oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı.
Marvel filmlerinde Kang karakterine hayat veren ABD'li oyuncu Jonathan Majors son dönemde hakkında çıkan saldırı ve taciz suçlamalarıyla gündeme gelmişti.
Geçtiğimiz mart ayında sevgilisi İngiliz koreograf Grace Jabbari'ye saldıran ve davası süren oyuncu, tüm iddiaları reddetmişti.