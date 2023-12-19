Marvel yıldızı Jonathan Majors saldırı ve taciz davasında suçlu bulundu

NE OLMUŞTU?

Majors'ın kız arkadaşı, gece eve dönerken Majors'un telefonunda başka bir kadından gelen bir mesaj görmesi üzerine takside tartışma başlattı. Kadının öfkesi üzerine Majors'ın sinir krizi geçirdiği ve ona tokat attığı öne sürüldü.

İddialara Majors, bir noktada kontrolünü tamamen kaybetti ve kadının boğazını sıkacak kadar ileri gitti.

Sonrasında kadını bir yere bırakıp kendi farklı bir yerde kaldı. Kadın ise yaşananların ardından ertesi sabah polise giderek ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulundu.