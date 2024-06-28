MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya elinin hikayesini ilk kez anlattı
MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya çocukken yaşadığı kazayı ilk kez anlattı. Yalçınkaya "Çok yakın akrabalarımızdan biri benim evlenemeyeceğimi, bana kız vermeyeceğini düşünüyordu. İş yerlerine gittiğimde de bu korkuyla gidiyordum, almayabilirler mi düşünüyordum ama çoğu iş yerine de alındım, kariyer yaptım ve gördüğün gibi MasterChef Türkiye'de jüriyim" dedi.
MasterChef Türkiye'de yeni sezonunda birçok yarışmacı ana kadrodaki yerini alabilmek için mücadele ediyor. Şef Mehmet Yalçınkaya yarışmanın son bölümünde elinin hikayesini ilk kez anlattı.