MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın bahsettiği dövme ortaya çıktı

MasterChef Türkiye'de yeni sezonunda birçok yarışmacı ana kadrodaki yerini alabilmek için mücadele ediyor. Şef Mehmet Yalçınkaya yarışmanın bir bölümünde elinin hikayesini ilk kez anlattı.

"İLK KEZ AÇIKLIYORUM"



Mehmet Şef "Ben bu konuya hiç değinmedim, ilk kez açıklıyorum. Ben de 5 yaşında yaşadım. Ben de iki arkadaşımla oynarken 3 tane parmağımı kaybettim. Seni anlıyorum. Kolay olmuyor. İş görüşmesine gittiğinizde saklarsınız çünkü sizi işe almayacaklar gibi gelir. Daha sonra işe başladıktan sonra acaba bu işi yapabilecek mi diye başka insanlar gönderirler. Çok yakın akrabalarımızdan biri benim evlenemeyeceğimi, bana kız vermeyeceğini düşünüyordu. İş yerlerine gittiğimde de bu korkuyla gidiyordum, almayabilirler mi düşünüyordum ama çoğu iş yerine de alındım, kariyer yaptım ve gördüğün gibi MasterChef Türkiye'de jüriyim. Kolay bir yol değil, biliyorum. İnsanların bir eksikliğe dikkat kesilmemesi de mümkün değil. Ama hayatın bir şekilde devam ettiğini düşünmek zorundasın."